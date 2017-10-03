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    Глушаков: «Одна команда отдыхает, вторая на подходе»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме выложил фотографию, на которой он и его травмированные партнеры проходят восстановительные процедуры.

    Снимок, на котором помимо капитана красно-белых присутствуют голкипер Артем Ребров, полузащитники Артем Тимофеев и Игорь Леонтьев, а также нападающие Денис Давыдов и Зе Луиш, Глушаков подписал так: «Одна команда заслуженно отдыхает, вторая на подходе, кроме Тимофеева».

    Напомним, 30-летний хавбек получил повреждение задней поверхности бедра в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

    Следующий поединок «Спартаку» предстоит провести против «Ахмата» в гостях в 13-м туре РФПЛ в пятницу, 13 октября.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.10.2017 12:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 3 октября 2017, 23:07

      Сюда как в Спарте скинули всех больных и немощных.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 3 октября 2017, 16:52

      Осталось только шампусиком подзарядится и будут как новые!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 12:19

      Зобнин ряшку наел или это ракурс фото неудачный. Здоровья вам, вторая команда.

      10
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 12:33

      а где тут ты Зобнина увидел? может показалось

      1
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      Рейтинг: +70

      2cool > Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 12:41

      На фото нет Зобнина) Наверное с Тимофеевым перепутал)

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Полная Канистра 3 октября 2017, 13:09

      Пардона прошу, присмотрелся, первый справа точно не Ромка. Но носки, как у него и ряху, значит, не наел.

      9
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 17:31

      - коллега, ты где на фото увидел Зобнина...

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 17:36

      - а белые носки только у Ромки!?)))...без обид)))

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