Глушаков: «Одна команда отдыхает, вторая на подходе»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме выложил фотографию, на которой он и его травмированные партнеры проходят восстановительные процедуры.

Снимок, на котором помимо капитана красно-белых присутствуют голкипер Артем Ребров, полузащитники Артем Тимофеев и Игорь Леонтьев, а также нападающие Денис Давыдов и Зе Луиш, Глушаков подписал так: «Одна команда заслуженно отдыхает, вторая на подходе, кроме Тимофеева».

Напомним, 30-летний хавбек получил повреждение задней поверхности бедра в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Следующий поединок «Спартаку» предстоит провести против «Ахмата» в гостях в 13-м туре РФПЛ в пятницу, 13 октября.