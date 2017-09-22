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    Главный тренер «Машука» – игрокам команды: «Я устал от вас н***й. Я для вас душу открываю, а вы мне насрали туда»

    В сети появился видеоролик, на котором главный тренер «Машук-КМВ» Валерий Заздравных общается со своими игроками в раздевалке.

    Видео выложил известный агент Арсен Минасов, который утверждает, что специалист находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Стоит отметить, что перед этим разговором пятигорская команда проиграла три матча подряд и на данный момент занимает 14-е место в зоне «Юг» во втором дивизионе России.

    Источник: Twitter

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    22.09.2017 13:50
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +62

      nik33 23 сентября 2017, 06:45

      Нормальный мужской разговор.Накипело у тренера.Только видать кто то под него копает раз выложили ролик.А победы будут.А по поводу проигрышей известный специалист Герман Зонин говорил: Футбол без поражений не бывает.Удачи команде.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 сентября 2017, 20:22

      Очень напоминает Галустяна с Газмясом ! А я все думал , с кого же он эту роль писал !

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 22 сентября 2017, 20:00

      просто КРАСАВЧИК, 3 матча проиграли и так легко отделались

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 сентября 2017, 19:47

      кто считал, сколько раз он сказал: "я уезжаю с утра, мне вообще пох..й"?)))

      2
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 22 сентября 2017, 18:03

      То что это видео попало в сеть доказывает, что не зря ушёл с этой команды!

      4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 сентября 2017, 17:05

      Минасов, видимо, тот ещё подставляла ***

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 сентября 2017, 16:43

      и что тут такого?

      0
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 22 сентября 2017, 16:24

      вроде агент, а сам что ли не знал, что тренеры иногда так разговаривают?????
      когда я в старших классах играл на областных соревнованиях, у нас тренер похлеще этого настраивал на игру и в сравнении с ним Заздравных просто образец культуры речи

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 22 сентября 2017, 16:15

      В игре Россия – Армения я болел за Армению, несмотря на то, что в российской команде играли мои футболисты, - в беседе с корреспондентом NEWS.am Sport - рассказал известный футбольный агент Арсен Минасов.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 сентября 2017, 15:29

      да все по делу сказал! ебать еще надо таких футболистов)

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