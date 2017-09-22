Главный тренер «Машука» – игрокам команды: «Я устал от вас н***й. Я для вас душу открываю, а вы мне насрали туда»

В сети появился видеоролик, на котором главный тренер «Машук-КМВ» Валерий Заздравных общается со своими игроками в раздевалке.

Видео выложил известный агент Арсен Минасов, который утверждает, что специалист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что перед этим разговором пятигорская команда проиграла три матча подряд и на данный момент занимает 14-е место в зоне «Юг» во втором дивизионе России.