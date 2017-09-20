Серия А. «Ювентус», «Милан», «Наполи» победили и другие результаты

Состоялись очередные матчи пятого тура итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Фиорентину». Единственный мяч забил Марио Манджукич. «Милан» достаточно уверенно победил СПАЛ.

В еще одном поединке «Наполи» одержал волевую викторию в Риме. Именно неаполитанцы и лидируют в таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

Аталанта – Кротоне – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Петанья, 5; 2:0 – Кальдара, 25; 3:0 – Иличич, 38; 4:0 – Гомес, 63; 4:1 – Тумминелло, 70; 5:1 – Гомес, 74 (с пенальти).

Верона – Сампдория – 0:0

Дженоа – Кьево – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лашальт, 62; 1:1 – Гамберини, 73.

Кальяри – Сассуоло – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Матри, 60 (с пенальти).

Лацио – Наполи – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – де Врей, 30; 1:1 – Кулибали, 54; 1:2 – Кальехон, 56; 1:3 – Мертенс, 59; 1:4 – Жоржиньо, 90+1 (с пенальти).

Милан – СПАЛ – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Родригес, 26 (с пенальти); 2:0 – Кесси, 61 (с пенальти).

Удинезе – Торино – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Белотти, 9; 0:2 – Халлфредссон, 30 (в свои ворота); 1:2 – Де Пауль, 48 (с пенальти); 1:3 – Льяич, 67; 2:3 – Лазанья, 75.

Ювентус – Фиорентина – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Манджукич, 52.

Удаления: нет – Бадель, 66 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица Серии А