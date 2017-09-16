Тошич: «Слуцкий в «Халл Сити» не звал»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич заявил, что не получал предложений о переходе от «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Напомним, российский тренер и сербский игрок вместе работали в составе ЦСКА.

– Следите ли вы за Леонидом Слуцким?

– Конечно, слежу за результатами «Халл». Последние матчи не видел. Но Леонид Викторович умеет выжать максимум из команды. Верю, что он сможет построить успешную карьеру и в Англии.

– Он вас в «Халл» не звал?

– Мы с ним на связи. Правда, трансфер в «Халл» ни разу не обсуждали. Разговаривали про мой уход из ЦСКА и другие темы, но переезд в Англию не затрагивали.