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    Тошич: «Слуцкий в «Халл Сити» не звал»

    Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич заявил, что не получал предложений о переходе от «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий.

    Напомним, российский тренер и сербский игрок вместе работали в составе ЦСКА.

    – Следите ли вы за Леонидом Слуцким?

    – Конечно, слежу за результатами «Халл». Последние матчи не видел. Но Леонид Викторович умеет выжать максимум из команды. Верю, что он сможет построить успешную карьеру и в Англии.

    – Он вас в «Халл» не звал?

    – Мы с ним на связи. Правда, трансфер в «Халл» ни разу не обсуждали. Разговаривали про мой уход из ЦСКА и другие темы, но переезд в Англию не затрагивали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 11:32
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