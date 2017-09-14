Первый тур Лиги чемпионов побил рекорд результативности турнира

Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18. Во всех 16 матчах было забито 54 гола. Этот показатель стал рекордным для турнира.

Количество голов в первом туре:

2003/04 — 40

2004/05 — 31

2005/06 — 37

2006/07 — 42

2007/08 — 36

2008/09 — 36

2009/10 — 37

2010/11 — 44

2011/12 — 32

2012/13 — 43

2013/14 — 53

2014/15 — 43

2015/16 — 48

2016/17 — 50

2017/18 — 54