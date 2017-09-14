Первый тур Лиги чемпионов побил рекорд результативности турнира

Результат участия команд прошедших отбор по пути Чемпионов налицо. Уровень команд участников сильно разнится, вот и получается почти в половине матчей разгромы, отсюда и рекорды по количеству мячей!
Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18. Во всех 16 матчах было забито 54 гола. Этот показатель стал рекордным для турнира.
Количество голов в первом туре:
2003/04 — 40
2004/05 — 31
2005/06 — 37
2006/07 — 42
2007/08 — 36
2008/09 — 36
2009/10 — 37
2010/11 — 44
2011/12 — 32
2012/13 — 43
2013/14 — 53
2014/15 — 43
2015/16 — 48
2016/17 — 50
2017/18 — 54