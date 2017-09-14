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    Первый тур Лиги чемпионов побил рекорд результативности турнира

    Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18. Во всех 16 матчах было забито 54 гола. Этот показатель стал рекордным для турнира.

    Количество голов в первом туре:

    2003/04 — 40

    2004/05 — 31

    2005/06 — 37

    2006/07 — 42

    2007/08 — 36

    2008/09 — 36

    2009/10 — 37

    2010/11 — 44

    2011/12 — 32

    2012/13 — 43

    2013/14 — 53

    2014/15 — 43

    2015/16 — 48

    2016/17 — 50

    2017/18 — 54

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +448

      Paladius 14 сентября 2017, 11:31

      Результат участия команд прошедших отбор по пути Чемпионов налицо. Уровень команд участников сильно разнится, вот и получается почти в половине матчей разгромы, отсюда и рекорды по количеству мячей!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 сентября 2017, 10:35

      И это здорово!!!!

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 14 сентября 2017, 08:00

      Все нападающих в трансферное окно покупали.Из 32 команд у большей части защита так себе

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      Рейтинг: +301

      23igkra 14 сентября 2017, 07:54

      Бешеное начало. Давайте уже второй тур!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 сентября 2017, 07:51

      Да

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