АПЛ заключила контракт со Sky Sports на сумму в 600 миллионов

Английская Премьер-лига достигла договоренности о подписании контракта с телеканалом Sky Sports на сумму в 600 миллионов фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба лиги. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В силу оно вступит в сезоне-2019/20.

Согласно условиям сделки, клубы получат право транслировать матчи в прямом эфире на своих официальных сайтах. За сезон канал будет показывать до 150 футбольных матчей, не считая игр Премьер-лиги. Сами клубы смогут показывать встречи, которые не вошли в эфир телеканала.

Если сравнивать с предыдущей версией контракта между сторонами, то сумма сделки возросла на 36% – с 88,3 миллиона фунтов стерлингов в год до 120 миллионов.