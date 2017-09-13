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    АПЛ заключила контракт со Sky Sports на сумму в 600 миллионов

    Английская Премьер-лига достигла договоренности о подписании контракта с телеканалом Sky Sports на сумму в 600 миллионов фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба лиги. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В силу оно вступит в сезоне-2019/20.

    Согласно условиям сделки, клубы получат право транслировать матчи в прямом эфире на своих официальных сайтах. За сезон канал будет показывать до 150 футбольных матчей, не считая игр Премьер-лиги. Сами клубы смогут показывать встречи, которые не вошли в эфир телеканала.

    Если сравнивать с предыдущей версией контракта между сторонами, то сумма сделки возросла на 36% – с 88,3 миллиона фунтов стерлингов в год до 120 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 11:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 сентября 2017, 16:42

      Скоро клубы АПЛ, станут прибыльнее ПСЖ, Барсы, Реала, Баварии и прочих . . . Прям таки вижу . . . 2022 год, рейтинг прибыли по сезону: 1-15 место клубы АПЛ, 16- . . . место остальные . . . рейтинг по убыткам: 1 место - ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 13 сентября 2017, 12:40

      чуть-чуть обошли РФПЛ, но вся борьба впереди!!!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 сентября 2017, 12:20

      Круче только чемпионат мира

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 сентября 2017, 11:37

      Вот это уровень,это АПЛ!!!Даже великой ЛЧ о таком не снилось,о других вообще молчу!!!

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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Psih86 13 сентября 2017, 12:19

      У лиги чемпионов матчей немного меньше

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 13 сентября 2017, 11:27

      Вот нам так надо учиться зарабатывать

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      Рейтинг: +157

      ADmira1 13 сентября 2017, 11:13

      Аааа, какие же сумасшедшие деньги! Простым смертным даже представить такое трудно.

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