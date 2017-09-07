Слуцкий: «В России мы шутили, что Аршавин устает, когда поет гимн перед матчем»

Ну наверное так и надо - срать на себя. Один из лучших тренеров России нынешнего десятилетия идет работать в пердив к лаймам, обсирается 0:5, и вообще у него все хорошо. Вся нахрен страна страна переживает. А в интервью он обсирает одного из лучших игроков России прошлого десятилетия.
Срите дальше, ребята.
Потом _это_ жрать придется.
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью британским журналистам, в котором рассказал шутку про бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.
Напомним, что Аршавин выступал в Англии за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
«На мой взгляд, Аршавин лучший российский футболист 2000-х, но все думали, что он ленивый. Мы шутили, что он устает уже тогда, когда поет гимн перед матчем», – заявил Слуцкий.