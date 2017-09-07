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    Слуцкий: «В России мы шутили, что Аршавин устает, когда поет гимн перед матчем»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью британским журналистам, в котором рассказал шутку про бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

    Напомним, что Аршавин выступал в Англии за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

    «На мой взгляд, Аршавин лучший российский футболист 2000-х, но все думали, что он ленивый. Мы шутили, что он устает уже тогда, когда поет гимн перед матчем», – заявил Слуцкий.

    Источник: Daily Mail

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    07.09.2017 13:01
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 9 сентября 2017, 00:36

      Ну наверное так и надо - срать на себя. Один из лучших тренеров России нынешнего десятилетия идет работать в пердив к лаймам, обсирается 0:5, и вообще у него все хорошо. Вся нахрен страна страна переживает. А в интервью он обсирает одного из лучших игроков России прошлого десятилетия.
      Срите дальше, ребята.
      Потом _это_ жрать придется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      qwe12345 7 сентября 2017, 22:57

      Для того чтобы шутить нужно иметь, талант. Иначе -это дурной тон, Леня.


      Успех едва ль придет к лентяю
      К успеху путь тернист и крут.
      А годы, быстро пролетая,
      Трудяг к успеху приведут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 7 сентября 2017, 16:18

      подданный британской короны сэр Леонард Слуцкай,рассшатал стул, пока рассказывал байки про Аршавина,британским журналюгам

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > triton004 7 сентября 2017, 19:51

      мудак какой то..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 7 сентября 2017, 16:15

      Таких-бы устающих пяток в сборную, глядишь и толк будет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 7 сентября 2017, 16:04

      Да он и нынче бы был одним из лучших... в числе остальных "стариков"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2017, 15:48

      Притурок!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67293

      portero 7 сентября 2017, 15:28

      Аршавина в той бы форме да сейчас в команду РФПЛ , был лучший полузащитник, недостаток по выносливости только был но часик мог побегать, Анри правда говорил что 30 минут в АПЛ и уставал Аршавин

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      qwe12345 > portero 7 сентября 2017, 22:55

      Не говорил Анри, ничего подобного и никогда. Зато говорил, чт Аршавин выдает гениальные пасы. Кстати свой полдений гол, Анри как раз забил с такого великолепного паса Андрея. И своей голевой передачей принес важную победу Арсеналу. Умному игроку всю игру бегать не обязательно, пусть бегают дураки. (с)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 7 сентября 2017, 15:18

      Кто мы Николай 2?

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 сентября 2017, 15:16

      Есть и другое мнение:
      Когда Шава жевал чипсы,то со стороны это выглядело вроде как он
      гимн в тот момент пел.....чипсы прожевал ...тут и гимну конец! )))))

      -1
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      Рейтинг: +13

      qwe12345 > alex1951 7 сентября 2017, 22:56

      Вы свою дурость разделите с Леней пополам, кк раз поровну получится.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 сентября 2017, 14:55

      Аршавин устаёт когда ест чипсы.

      1
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      Рейтинг: +13

      qwe12345 > DeutschlandUberAlles 7 сентября 2017, 22:56

      Едите их Вы , судя по всему. А Аршавин с Месси , эа это миллионы евро получают. Каждому свое )

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