Слуцкий: «В России мы шутили, что Аршавин устает, когда поет гимн перед матчем»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал интервью британским журналистам, в котором рассказал шутку про бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

Напомним, что Аршавин выступал в Англии за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

«На мой взгляд, Аршавин лучший российский футболист 2000-х, но все думали, что он ленивый. Мы шутили, что он устает уже тогда, когда поет гимн перед матчем», – заявил Слуцкий.