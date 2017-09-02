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    Мутко: «Глава РФС должен быть освобожден от других должностей»

    Президент РФС, вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко подчеркнул, что человек, возглавляющий Российский футбольный союз, должен быть освобожден от других должностей. При этом он отметил, что считает разумным совмещать несколько постов до чемпионата мира 2018 года.

    «Сложно ли совмещать должности вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018»? Конечно, это крайне сложно. И, наверное, такому виду спорта, как футбол, это не нужно. Уровень футбола в стране мы оцениваем только по выступлениям сборной и клубов на международной арене. Меж тем РФС – это огромное хозяйство: три лиги, 83 региональных федераций, 10 межрегиональных объединений. Плюс это женский футбол, мини-футбол, пляжный футбол, массовый футбол, сейчас взялись за киберфутбол. В России регулярно играют в футбол где-то 2,6 миллиона человек.

    Конечно, футбол – это такая вещь, которой нужно заниматься на постоянной основе, заниматься по-крупному. Первое лицо в таком виде спорта, как футбол, должно быть освобождено от других должностей. Времени, конечно, мало, но я уделяю внимание футболу постоянно. Считаю, что до чемпионата мира нынешнее совмещение это разумно. После? Мне сейчас сложно загадывать. Я был назначен на должность вице-премьера президентом. В 2018 году будут президентские выборы, будет новое правительство. Сейчас я бы загадывать не хотел. Нужно думать о том, как качественно подготовиться к чемпионату мира», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2017 15:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 сентября 2017, 20:32

      Там надо всех освобождать ..всю кремлёвскую кодлу с главным бакланом ..и в Сибирь снег убирать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2017, 19:10

      Неужели дошло наконец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 2 сентября 2017, 18:33

      Самому Мутко надо освободиться от всех должностей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:07

      Это он Димону намекает что бы тот его уволил ?
      WTF ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 сентября 2017, 17:59

      Все должности мечтают освободиться от Мутко.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 сентября 2017, 17:47

      А сам Мутко не хочет освободится от других должностей и заниматься только одной?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 17:43

      От других обязанностей,кроме как газонокосилкой бабло косить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 сентября 2017, 17:37

      Лукавит Мутко!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 сентября 2017, 17:24

      Ничего,скоро отдохнёшь от непосильного труда на три ставки на ...пляжах Индигирки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8021

      nik55 2 сентября 2017, 17:02

      Дошло---но верится с трудом

      1
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