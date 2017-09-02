Мутко: «Глава РФС должен быть освобожден от других должностей»

Президент РФС, вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко подчеркнул, что человек, возглавляющий Российский футбольный союз, должен быть освобожден от других должностей. При этом он отметил, что считает разумным совмещать несколько постов до чемпионата мира 2018 года.

«Сложно ли совмещать должности вице-премьера, президента РФС и председателя оргкомитета «Россия-2018»? Конечно, это крайне сложно. И, наверное, такому виду спорта, как футбол, это не нужно. Уровень футбола в стране мы оцениваем только по выступлениям сборной и клубов на международной арене. Меж тем РФС – это огромное хозяйство: три лиги, 83 региональных федераций, 10 межрегиональных объединений. Плюс это женский футбол, мини-футбол, пляжный футбол, массовый футбол, сейчас взялись за киберфутбол. В России регулярно играют в футбол где-то 2,6 миллиона человек.

Конечно, футбол – это такая вещь, которой нужно заниматься на постоянной основе, заниматься по-крупному. Первое лицо в таком виде спорта, как футбол, должно быть освобождено от других должностей. Времени, конечно, мало, но я уделяю внимание футболу постоянно. Считаю, что до чемпионата мира нынешнее совмещение это разумно. После? Мне сейчас сложно загадывать. Я был назначен на должность вице-премьера президентом. В 2018 году будут президентские выборы, будет новое правительство. Сейчас я бы загадывать не хотел. Нужно думать о том, как качественно подготовиться к чемпионату мира», – сказал Мутко.