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Мутко: «Готовность России к ЧМ-2018 превышает 80 процентов»

31 августа 2017, 12:07
7

Президент РФС Виталий Мутко оценил готовность России к чемпионату мира 2018 года. По словам Мутко, общая готовность инфраструктуры к турниру находится на высоком уровне.

«Люди не впервые видят, как готовятся чемпионаты мира, и они видят, что идет огромная работа, меняются города, будет огромное наследие: аэропорты, дороги, инфраструктура, отели, стадионы, тренировочные поля. Все это в высокой степени готовности.

180 объектов различной направленности находятся в высокой степени готовности, более 80 процентов. Многие из них будут к концу года сдаваться. В целом мы увидели, что оценка очень высокая», – сказал Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Р-н-Д
1504173316
Себя похвалил.
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APchelov
1504177373
А мы и так уверены, что всё будет, как надо. Это Европе на нас равняться надо. Марсель даже в день матча не особо блистал
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yorgenbarenz
1504177495
29 января амеры опубликуют списки российских чиновников и олигархов,спрятавших 1 триллион 200 миллиардов долларов в офшорах. Вот тогда и узнаем,сколько у нас хороших полей и будет ли в России ЧМ.
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ks75
1504178189
Он видимо в Самаре не был!)))) В городе можно снимать фильм про Сталинград без каких либо декораций)! Все разбито и разрушено в районе стадиона! Ни дорог,ни подъездов к стадиону! А на пороге зима! И страшно если за такой срок успеют все сделать,тк от этой спешки будет просто никакое качество! В лучшем случае это простоит все до конца чемпионата,а потом или рухнет все или потребуются миллиарды на ремонт построенного
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edw7777
1504189325
Верить этому человеку, все равно, что верить врагу.
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