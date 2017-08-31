Мутко: «Готовность России к ЧМ-2018 превышает 80 процентов»

Президент РФС Виталий Мутко оценил готовность России к чемпионату мира 2018 года. По словам Мутко, общая готовность инфраструктуры к турниру находится на высоком уровне.

«Люди не впервые видят, как готовятся чемпионаты мира, и они видят, что идет огромная работа, меняются города, будет огромное наследие: аэропорты, дороги, инфраструктура, отели, стадионы, тренировочные поля. Все это в высокой степени готовности.

180 объектов различной направленности находятся в высокой степени готовности, более 80 процентов. Многие из них будут к концу года сдаваться. В целом мы увидели, что оценка очень высокая», – сказал Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.