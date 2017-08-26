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УЕФА готов строго наказывать клубы за нарушения ФФП

26 августа 2017, 12:12
14

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация намерена ввести строгое наказание за несоблюдение клубами правил финансового фэйр-плей.

«Мы намерены строго наказывать клубы, не соблюдающие правила ФФП. Я говорю со всей серьезностью, вот увидите. Мы попробуем помочь клубам уважать правила. Попробуем давать им консультации по правовым вопросам, касающихся ФФП, а если несоблюдение правил продолжится, они понесут строгое наказание. И речь сейчас не идет о «ПСЖ», это касается всех европейских клубов. Мы мониторим ситуацию, трансферное окно пока еще открыто. Можете мне поверить, мы работаем над этим.

По моему мнению, все понимают, что нам нужно что-то предпринимать и как-то реагировать. Даже большие клубы солидарны с этим. У нас нет цели устранить разрыв между богатыми и бедными клубами, но давайте остановим рост этого разрыва. Или хотя бы остановим такой быстрый темп этого роста», – сказал Чеферин.

Источник: ESPN
Европа Чеферин Александер
Комментарии (14)
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Asbjorn
1503739827
псж точно не накажут
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STAFOR13
1503741187
ПСЖ ахахах, только нужно понимать, что "не ПСЖ" выкупил Неймара, а как бы он сам, получив деньги от шейхов ПСЖ за посла ЧМ в Катаре, так что пока вот такие дыры не залатаете, над УЕФА такие клубы будут только смеяться
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FanatSerj
1503741527
конечно, только почему наказывают такие клубы как Краснодар, даже Ростов мать его. А такие клубы как ПСЖ, Сити клали болт на ФФП, слова противоречат с действием.
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первый третий с права
1503742092
кабздец футбол продажный
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hevbn 28
1503747220
Бюрократы они везде бюрократы, сами же прекрасно понимают ,что это правило никогда не будет работать в полной мере , а наказывать будут максимум средненькие клубы, но что то же надо делать они за это деньги получают и все равно ,что это выглядит просто смешно.
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ПаХан638
1503747917
фу, как мерзко звучит, вас тоже купили, ПСЖ что не не европейский клуб? а Барса?
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Svoysvoemubrat
1503748123
У руководителей одного российского клуба выступил холодный пот.
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серега кашин
1503749228
с самого начала обещали. псж уже должен быть отстранен пожизненно, а на деле доеб..сь до слабых и бедных
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nbv
1503753234
какой смысл в этом ФФП. Ведь все равно накажут только среднии клубы или опять клуб из России , как это было с динамо . На хрена эта паказуха нужна, пара уже смериться , что есть богатые и бедные клубы
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Аристократ Олжик
1503756444
Моя мысль по поводу финансового фэйр-плей от 130-150 лямов могут стоит действующий обладатель золотого мяча, золотой бутсы, золотой перчатки от 100-130 лямов могут стоит, игроки вошедшие в символическую сборную УЕФА и ФИФА, а также лучшие игроки своих чемпионатов, чьи чемпионаты занимают первые 20 мест в рейтинге УЕФА и ФИФА, а также игроки вошедшие в символическую сборную своего чемпионата от 80-110 лямов могут стоит, лучшие игроки чемпионатов, чьи страны занимают места от 21 - 100 в рейтинге УЕФА и ФИФА, а также игроки вошедшие в символическую сборную своего чемпионата. А также лучшие молодые игроки Европы и мира от 70-80 лямов могут стоит, лучшие игроки чемпионатов, чьи страны занимают места от 101 в рейтинге УЕФА и ФИФА, а также игроки вошедшие в символическую сборную чемпионата до 70 миллионов могут стоит все остальные Данные правила применяются к игрокам, лишь на один сезон, и будут применяться на следующий сезон, к другим триумфаторам и обладателям наград. Запрещено, строго запрещено превышение финансового лимита. Нарушением будет считаться трансфер на 150 миллионов + бонусы. Общая сумма трансфера с бонусами не должна превышать 150 миллионов. В случае его превышения ввиду сверх успешного выступления игрока, клубы обязаны обратиться в УЕФА или в Федерацию футбола той страны, из которой игрок ушел . . . Заявить об лишних деньгах полученных с трансфера и с целью не нарушать финансовый фэйр-плей, передать лишние средства, в казну чемпионата, в которой выступает команда продавшая игрока . . .
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