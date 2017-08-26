УЕФА готов строго наказывать клубы за нарушения ФФП

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация намерена ввести строгое наказание за несоблюдение клубами правил финансового фэйр-плей.

«Мы намерены строго наказывать клубы, не соблюдающие правила ФФП. Я говорю со всей серьезностью, вот увидите. Мы попробуем помочь клубам уважать правила. Попробуем давать им консультации по правовым вопросам, касающихся ФФП, а если несоблюдение правил продолжится, они понесут строгое наказание. И речь сейчас не идет о «ПСЖ», это касается всех европейских клубов. Мы мониторим ситуацию, трансферное окно пока еще открыто. Можете мне поверить, мы работаем над этим.

По моему мнению, все понимают, что нам нужно что-то предпринимать и как-то реагировать. Даже большие клубы солидарны с этим. У нас нет цели устранить разрыв между богатыми и бедными клубами, но давайте остановим рост этого разрыва. Или хотя бы остановим такой быстрый темп этого роста», – сказал Чеферин.