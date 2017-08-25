Федун: «Любой соперник опасен, даже «Марибор»

Все верно говорил Федун, слабых соперников тут нет, это не Лига Европы.
А тем кто трендит про трансферы во первых мы стали чемпионами с этими же игроками. Во вторых сам то Федун тут при чем, ему на переговоры начать ездить?
Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что московский клуб должен приложить максимум усилий, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов.
Напомним, в группе Е красно-белые сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».
«Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы.
А так – любой соперник опасен, даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого», – сказал Федун.