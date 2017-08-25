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    Федун: «Любой соперник опасен, даже «Марибор»

    Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что московский клуб должен приложить максимум усилий, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов.

    Напомним, в группе Е красно-белые сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».

    «Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы.

    А так – любой соперник опасен, даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого», – сказал Федун.

    Источник: ТАСС

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    25.08.2017 17:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 августа 2017, 14:50

      Все верно говорил Федун, слабых соперников тут нет, это не Лига Европы.
      А тем кто трендит про трансферы во первых мы стали чемпионами с этими же игроками. Во вторых сам то Федун тут при чем, ему на переговоры начать ездить?

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 26 августа 2017, 10:24

      а Федун должен приложить максимум усилий ,чтоб приобрести 2-3 хороших игрока до закрытия ТО как раз под ЛЧ

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 21:10

      По сегодняшнему Спартаку и Марибор может пройтись танком !

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2017, 20:37

      Без усиления команды-ты прав как никогда.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 августа 2017, 19:20

      Что имеем перед ЛЧ... Минус Зобнин и Тимофеев, плюс Петкович и Пашалич... Мягко скажем, команда никак не усилилась, если не сказать что на бумаге стала слабее... Нужно срочное усиление! Федун достань из своей копилки 50-60 лямов и вложись наконец уже. Сейчас самый подходящий момент, иначе можно просрать все полимеры.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 августа 2017, 18:54

      Не знаю, чем всё закончится, но весело будет до конца, а там и Новый год на носу.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Сибирь за Спартак 25 августа 2017, 19:26

      К чему Новый Год ?

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Сибирь за Спартак 25 августа 2017, 20:48

      валидол заготавливать к л.ч.,иначе никак.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > апоголлл 26 августа 2017, 06:11

      Покрепче нужно.

      6
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 25 августа 2017, 18:39

      А УСИЛЕНИЕ где,а,пх ???

      1
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      Рейтинг: +100697

      zigbert 25 августа 2017, 18:36

      Примеров можно привести множество,любая невзрачная команда Европы на равных играет с нашими клубами.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 августа 2017, 18:36

      Об усилении молчок, а еще в июне говорил, что для успешного выступления в ЛЧ нужны игроки совсем другого уровня.

      16
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 августа 2017, 18:25

      нам любая Европейская команда опасна - ну что поделаешь биться надо и все получится

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