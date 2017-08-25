Федун: «Любой соперник опасен, даже «Марибор»

Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что московский клуб должен приложить максимум усилий, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов.

Напомним, в группе Е красно-белые сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».

«Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы.

А так – любой соперник опасен, даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого», – сказал Федун.