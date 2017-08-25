Фурсенко – о жеребьевке Лиги Европы: «С таким составом «Зенит» просто обязан выходить из группы»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы выразил мнение, что петербургский клуб должен выйти в плей-офф.

Соперниками сине-бело-голубых по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. «Реал Сосьедад» будет посильнее остальных.

Хотя с «Русенбургом» мы играли в свое время, очень крепкие ребята. «Зениту» будет сложно, но все возможно.

С таким составом мы просто обязаны выходить из группы», – сказал Фурсенко.

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»