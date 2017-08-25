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  • Фурсенко – о жеребьевке Лиги Европы: «С таким составом «Зенит» просто обязан выходить из группы»

Фурсенко – о жеребьевке Лиги Европы: «С таким составом «Зенит» просто обязан выходить из группы»

25 августа 2017, 15:02
18

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы выразил мнение, что петербургский клуб должен выйти в плей-офф.

Соперниками сине-бело-голубых по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

«Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. «Реал Сосьедад» будет посильнее остальных.

Хотя с «Русенбургом» мы играли в свое время, очень крепкие ребята. «Зениту» будет сложно, но все возможно.

С таким составом мы просто обязаны выходить из группы», – сказал Фурсенко.

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (18)
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WhiteEgon
1503662924
С таким составом Зенит чуть не вылетел от Утрехта из Лиги Европы!
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алекс88
1503662987
А вот возьмут и не выйдут...пару матчей как с голландцами и израильтянами и все....пакуй чемодан
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Garrincha58
1503663139
про какой он все время твердит состав не вижу какого то сверх состава по накупали кучу средних аргентинцев и хотят что то выиграть
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Rivaldo88
1503663773
Не выходить из группы, а выигрывать турнир в целом..
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Genchik92
1503663843
Пока себя проявили только Россияне Кузяев,Кокорин ,Лунёв вот это Топ ))) из Аргентинцев никто себя не проявил
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kos999
1503663849
должен, но посмотрим, хотя бы пусть зарабатывает очки...
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m40
1503670004
Зенит из какой бы то ни было группы обязан выходить, даже лигочемпионской. Иначе к чему все эти траты на игроков...
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Paladius
1503673385
Выходить, то выйдут сомнений нет! Вот только легко врядли получится, а хотелось бы 6 побед из 6! Даёшь очки в копилку УЕФА! Вперед Зенит!
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ijgjr
1503675121
интересно получается как же они Лигу хотят взять - если на этом этапе такие суждений в Евро - для чего тода все эти траты до полуфинала и разговоров не должно быть
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OfaZavr
1503676418
Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Или урока от Йегуды и Утрехта мало.
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