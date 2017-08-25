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    Фурсенко – о жеребьевке Лиги Европы: «С таким составом «Зенит» просто обязан выходить из группы»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы выразил мнение, что петербургский клуб должен выйти в плей-офф.

    Соперниками сине-бело-голубых по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

    «Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. «Реал Сосьедад» будет посильнее остальных.

    Хотя с «Русенбургом» мы играли в свое время, очень крепкие ребята. «Зениту» будет сложно, но все возможно.

    С таким составом мы просто обязаны выходить из группы», – сказал Фурсенко.

    «Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2017 15:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 18:53

      Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Или урока от Йегуды и Утрехта мало.

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 августа 2017, 18:32

      интересно получается как же они Лигу хотят взять - если на этом этапе такие суждений в Евро - для чего тода все эти траты до полуфинала и разговоров не должно быть

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 25 августа 2017, 18:03

      Выходить, то выйдут сомнений нет! Вот только легко врядли получится, а хотелось бы 6 побед из 6! Даёшь очки в копилку УЕФА! Вперед Зенит!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 августа 2017, 17:06

      Зенит из какой бы то ни было группы обязан выходить, даже лигочемпионской. Иначе к чему все эти траты на игроков...

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 августа 2017, 16:02

      Кокора напуляет европейским клубам минимум шестёру!

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 15:24

      должен, но посмотрим, хотя бы пусть зарабатывает очки...

      1
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 25 августа 2017, 15:24

      Пока себя проявили только Россияне Кузяев,Кокорин ,Лунёв вот это Топ ))) из Аргентинцев никто себя не проявил

      1
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      ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha > Genchik92 25 августа 2017, 15:50

      Без Дриусси не было бы первого гола Кокорина. А без Паредеса не было бы игры вообще.

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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > neveldomha 25 августа 2017, 15:59

      он в телевизоре не видит всего что на поле происходит+о ком комментатор скажет тот и лучший для него наверное.

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > neveldomha 25 августа 2017, 16:04

      не это понятно ) ну первые роли

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > первый третий с права 25 августа 2017, 16:04

      от них большего ждут

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > neveldomha 25 августа 2017, 18:33

      бы бы и звали бы его дедушкой

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 25 августа 2017, 15:22

      Не выходить из группы, а выигрывать турнир в целом..

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 15:12

      про какой он все время твердит состав не вижу какого то сверх состава по накупали кучу средних аргентинцев и хотят что то выиграть

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Garrincha58 25 августа 2017, 18:35

      думаю получится как и с Рубином

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 августа 2017, 15:09

      А вот возьмут и не выйдут...пару матчей как с голландцами и израильтянами и все....пакуй чемодан

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