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    Тренер «Янг Бойз» Хюттер: «Не смогли заставить защиту ЦСКА ошибаться»

    Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер признал, что его план на игру с ЦСКА в Москве не сработал. Швейцарцам не удалось навязать атакующую игру сопернику, что помешало исправить результат первой встречи (0:1).

    В ответном матче четвертого квалификационного этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счетом 2:0, и по сумме двух встреч пробился в групповой этап турнира. Швейцарцы продолжат свое выступление в Лиге Европы.

    «Я присоединяюсь к поздравлению в адрес наших соперников с заслуженной победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Мы надеялись, что нам удастся навязать атакующую игру армейцам и тем самым заставить их защиту ошибаться. ЦСКА в течение всех 90 минут был лучшей командой, и нам не удалось даже за счет длинных передач нагнетать напряжение в штрафной.

    ЦСКА задавал темп игры в этом матче и имел преимущество. У нас в начале игры было несколько шансов в контратаках, которые мы, к сожалению, не использовали.

    Победа армейцев в первой игре была для них счастливой случайностью. Если бы мы иначе сыграли в Берне, то и здесь была бы другая картина. Все-таки ЦСКА – это не машина. Это команда, которая очень хорошо сыграна, очень хорошо подготовлена в техническом и физическом планах», – заявил Хюттер.

    Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.08.2017 06:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 24 августа 2017, 07:50

      Как я и предполагал-Игорек опять сухим вышел!!!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 07:13

      Я ж говорил - это не машина, это армейский танк)

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