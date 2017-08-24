Тренер «Янг Бойз» Хюттер: «Не смогли заставить защиту ЦСКА ошибаться»

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер признал, что его план на игру с ЦСКА в Москве не сработал. Швейцарцам не удалось навязать атакующую игру сопернику, что помешало исправить результат первой встречи (0:1).

В ответном матче четвертого квалификационного этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счетом 2:0, и по сумме двух встреч пробился в групповой этап турнира. Швейцарцы продолжат свое выступление в Лиге Европы.

«Я присоединяюсь к поздравлению в адрес наших соперников с заслуженной победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Мы надеялись, что нам удастся навязать атакующую игру армейцам и тем самым заставить их защиту ошибаться. ЦСКА в течение всех 90 минут был лучшей командой, и нам не удалось даже за счет длинных передач нагнетать напряжение в штрафной.

ЦСКА задавал темп игры в этом матче и имел преимущество. У нас в начале игры было несколько шансов в контратаках, которые мы, к сожалению, не использовали.

Победа армейцев в первой игре была для них счастливой случайностью. Если бы мы иначе сыграли в Берне, то и здесь была бы другая картина. Все-таки ЦСКА – это не машина. Это команда, которая очень хорошо сыграна, очень хорошо подготовлена в техническом и физическом планах», – заявил Хюттер.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.