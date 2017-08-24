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    Гончаренко: «В группе ЛЧ с нами будет два топ-клуба, но мы и играем, чтобы на наш стадион приезжали хорошие команды»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов поделился мнением о выходе московского клуба в групповой этап турнира.

    Жеребьевка группового раунда пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. Армейцы будут находиться в четвертой корзине.

    «Соперники? Мы сейчас в четвертой корзине. Когда-то были в первой, но занимали последнее место в группе. Давайте дождемся итогов жеребьевки. Понятно, что будет два топ-клуба, но мы и играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды.

    С кем я бы хотел встретиться? Нет предпочтений, уже играл против многих команд? «Бавария»? Давайте дождемся и не будем загадывать», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2017 00:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN 24 августа 2017, 12:07

      не хватало завершения атак...витиньо жадничал...в общем,игра смотрелась - цска с победой!Дальше сложнее будет,но за Спартак опасений больше - игры нет ваще....((

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 августа 2017, 07:58

      С победой,ЦСКА ! Удачи Вам в дальнейшем! Щенникова надо ближе к чужим воротам переместить. А чо? А вдруг?

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 24 августа 2017, 07:49

      Не бояться и биться в каждом матче. Удача любит смелых.
      Поздравляю все, кто болел за нашу команду, с выходом в группу!!!
      ЦВБП!!!

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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 24 августа 2017, 07:37

      Молодцы,ребята! Хорошо играли! Могли забить больше! Удачи в группе! Всем нашим клубам удачи!

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      Рейтинг: +208

      Sanloko 24 августа 2017, 07:32

      Молодцы, достойно прошли квалификацию, в группе будет иная ситуация, но от ЦСКА не ждут обязательного выхода из группы. Будем их поддерживать, а они пусть играют достойно.

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 07:06

      1 корзина иль 4 - надо все равно стараться из группы выходить!

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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 24 августа 2017, 05:26

      Рад за армейцев. Я-Б - не подарок, но прошли, но коленки тряслись, вот бы еще Еременко добавить, тогда и вовсе бы перестали отбиваться.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 августа 2017, 05:19

      Ошибка. Будет три ТОПа

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 24 августа 2017, 04:45

      Удачи!

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      Рейтинг: +390

      fantom23 24 августа 2017, 02:13

      Рад за коней!!!Ждем побед от Зенита и Краснодара!!!

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