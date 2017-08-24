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  • Гончаренко: «В группе ЛЧ с нами будет два топ-клуба, но мы и играем, чтобы на наш стадион приезжали хорошие команды»

Гончаренко: «В группе ЛЧ с нами будет два топ-клуба, но мы и играем, чтобы на наш стадион приезжали хорошие команды»

24 августа 2017, 00:25
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов поделился мнением о выходе московского клуба в групповой этап турнира.

Жеребьевка группового раунда пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. Армейцы будут находиться в четвертой корзине.

«Соперники? Мы сейчас в четвертой корзине. Когда-то были в первой, но занимали последнее место в группе. Давайте дождемся итогов жеребьевки. Понятно, что будет два топ-клуба, но мы и играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды.

С кем я бы хотел встретиться? Нет предпочтений, уже играл против многих команд? «Бавария»? Давайте дождемся и не будем загадывать», – сказал Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Drapik
1503523945
Молодец - вышел в группу. С 4-й корзины ему не привыкать
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woyser
1503526646
Поздравляю коней с победой и выходом в ЛЧ! Успехов!
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fantom23
1503530008
Рад за коней!!!Ждем побед от Зенита и Краснодара!!!
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Грыззь
1503539103
Удачи!
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Алек_Ага
1503541619
Рад за армейцев. Я-Б - не подарок, но прошли, но коленки тряслись, вот бы еще Еременко добавить, тогда и вовсе бы перестали отбиваться.
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Аид666
1503547610
1 корзина иль 4 - надо все равно стараться из группы выходить!
Ответить
Sanloko
1503549129
Молодцы, достойно прошли квалификацию, в группе будет иная ситуация, но от ЦСКА не ждут обязательного выхода из группы. Будем их поддерживать, а они пусть играют достойно.
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АЛЕКС 58
1503549439
Молодцы,ребята! Хорошо играли! Могли забить больше! Удачи в группе! Всем нашим клубам удачи!
Ответить
SunRomeS
1503550164
Не бояться и биться в каждом матче. Удача любит смелых. Поздравляю все, кто болел за нашу команду, с выходом в группу!!! ЦВБП!!!
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SPACE TRUCKIN
1503565633
не хватало завершения атак...витиньо жадничал...в общем,игра смотрелась - цска с победой!Дальше сложнее будет,но за Спартак опасений больше - игры нет ваще....((
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