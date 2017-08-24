Гончаренко: «В группе ЛЧ с нами будет два топ-клуба, но мы и играем, чтобы на наш стадион приезжали хорошие команды»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов поделился мнением о выходе московского клуба в групповой этап турнира.

Жеребьевка группового раунда пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. Армейцы будут находиться в четвертой корзине.

«Соперники? Мы сейчас в четвертой корзине. Когда-то были в первой, но занимали последнее место в группе. Давайте дождемся итогов жеребьевки. Понятно, что будет два топ-клуба, но мы и играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды.

С кем я бы хотел встретиться? Нет предпочтений, уже играл против многих команд? «Бавария»? Давайте дождемся и не будем загадывать», – сказал Гончаренко.