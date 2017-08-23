Симонян сравнил нападающего «Янг Бойз» Оаро с Думбия

Полузащитник «Цюриха» Артем Симонян считает, ЦСКА повезло, что в ответном матче «Янг Бойз» остались без своего лидера – Гийома Оаро. Фтболист вынужден будет пропустить эту игру из-за травмы.

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

— Как отнеслись к ошибке защитника «Янг Бойз» Нуху Касима, которая привела к единственному голу в первой игре?

— Игроки клуба поддержали своего защитника, ведь до автогола Касим играл очень достойно. Думаю, что и в ответном матче он выйдет в стартовом составе швейцарцев.

— Бывший форвард ЦСКА Думбия играл за «Янг Бойз». Есть ли сейчас в составе клуба футболисты такого же уровня?

— Наверное, Гийом Оаро, который сейчас является лидером команды. Он очень много забивает, вся игра строится фактически на нем. Но, как вы уже знаете, из-за травмы он пропустит ответную игру. Так что в этом плане армейцам повезло. Также я бы отметил сербского полузащитника Миралема Сулеймани.