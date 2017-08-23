Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симонян сравнил нападающего «Янг Бойз» Оаро с Думбия

    Полузащитник «Цюриха» Артем Симонян считает, ЦСКА повезло, что в ответном матче «Янг Бойз» остались без своего лидера – Гийома Оаро. Фтболист вынужден будет пропустить эту игру из-за травмы.

    В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

    — Как отнеслись к ошибке защитника «Янг Бойз» Нуху Касима, которая привела к единственному голу в первой игре?

    — Игроки клуба поддержали своего защитника, ведь до автогола Касим играл очень достойно. Думаю, что и в ответном матче он выйдет в стартовом составе швейцарцев.

    — Бывший форвард ЦСКА Думбия играл за «Янг Бойз». Есть ли сейчас в составе клуба футболисты такого же уровня?

    — Наверное, Гийом Оаро, который сейчас является лидером команды. Он очень много забивает, вся игра строится фактически на нем. Но, как вы уже знаете, из-за травмы он пропустит ответную игру. Так что в этом плане армейцам повезло. Также я бы отметил сербского полузащитника Миралема Сулеймани.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 08:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 августа 2017, 08:44

      Да судя по тому, что происходит, это противостояние вообще построено вокруг везения. Возможно, это везение продолжится и сегодня.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11