Fancy Bears: «В период с 2015 по 2016 годы 200 футболистов были уличены в применении допинга»

Хакерская группа Fancy Bears на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором утверждает, что по данным Всемирного антидопингового агентства в период с 2015 по 2016 годы на применении запрещенных препаратов были пойманы 200 футболистов.

«Сегодня команда Fancy Bears публикует материал, предоставленный различными источниками, связанными с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда восприняла эти многочисленные утверждения как вызов, и теперь мы докажем, что это ложь.

Вы можете взглянуть на документы WADA, исходя из которых становится понятно, что более 150 футболистов были пойманы на применении допинга в 2015 году. В следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов», – говорится в заявлении.