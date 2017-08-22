Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Fancy Bears: «В период с 2015 по 2016 годы 200 футболистов были уличены в применении допинга»

    Хакерская группа Fancy Bears на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором утверждает, что по данным Всемирного антидопингового агентства в период с 2015 по 2016 годы на применении запрещенных препаратов были пойманы 200 футболистов.

    «Сегодня команда Fancy Bears публикует материал, предоставленный различными источниками, связанными с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда восприняла эти многочисленные утверждения как вызов, и теперь мы докажем, что это ложь.

    Вы можете взглянуть на документы WADA, исходя из которых становится понятно, что более 150 футболистов были пойманы на применении допинга в 2015 году. В следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов», – говорится в заявлении.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 22 августа 2017, 16:15

      Один игрок игру не выиграет, даже если допинг применяет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 22 августа 2017, 16:07

      всем плевать,это же свои буржуйские...вот были бы из РФ,тогда шумела роща.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11