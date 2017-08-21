Бубнов считает, что Лига чемпионов для ЦСКА сейчас приоритетнее РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что более приоритетным турниром на данный момент для ЦСКА является Лига чемпионов, а не внутренний чемпионат. По его словам, армейцы в основном добывают результат благодаря слаженным действиям своей обороны.

«На сегодняшний день для ЦСКА важнее Лига чемпионов с финансовой точки зрения, чем чемпионат. Проблемы есть в атаке. Практически не забивают. Вернблум уже чуть ли не нападающего играет. В организации игры в атаке у ЦСКА большие проблемы. Это чувствовалось и по квалификационным играм в Лиге чемпионов. Вот ЦСКА и выплывает на хорошей игре в обороне», – сказал Бубнов.