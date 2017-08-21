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    Бубнов считает, что Лига чемпионов для ЦСКА сейчас приоритетнее РФПЛ

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что более приоритетным турниром на данный момент для ЦСКА является Лига чемпионов, а не внутренний чемпионат. По его словам, армейцы в основном добывают результат благодаря слаженным действиям своей обороны.

    «На сегодняшний день для ЦСКА важнее Лига чемпионов с финансовой точки зрения, чем чемпионат. Проблемы есть в атаке. Практически не забивают. Вернблум уже чуть ли не нападающего играет. В организации игры в атаке у ЦСКА большие проблемы. Это чувствовалось и по квалификационным играм в Лиге чемпионов. Вот ЦСКА и выплывает на хорошей игре в обороне», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    21.08.2017 19:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 августа 2017, 18:23

      А Кто его спрашивал?

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 22 августа 2017, 09:53

      Лига Чемпионов это конечно важно, но и РФПЛ не стоит отпускать далеко другие клуба, потом догнать тяжело будет!!!

      1
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      Рейтинг: +67292

      portero > FERZZ 22 августа 2017, 22:22

      эта игра важнее , ибо сразу денег на напа заработают и в РФПЛ потом доберут

      2
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 22 августа 2017, 01:34

      тут палка на двух концах ЦСКА нужен нормальный нап что б пройти в лч, и пройти в лч что бы заработать деньжат на напа

      2
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      ...
      Рейтинг: +67292

      portero > Tim-Timmy 22 августа 2017, 22:20

      *за выход в группу уже денег заработают, так что ЛЧ приоритет

      2
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      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 22 августа 2017, 00:12

      Нужно набрать как можно больше очков в копилку нашей страны и выглядеть при этом в игре с соперниками не мальчиками для битья.

      3
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      Рейтинг: +67292

      portero > Vaulakvas 22 августа 2017, 22:22

      все им этого желают

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 августа 2017, 21:48

      Спасибо кЭп, а то это не понятно...

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 августа 2017, 21:35

      Правильно, сначала бабла за выход в группу заработать, а потом как кривая кобыла вывезет)))

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 августа 2017, 20:59

      Для ЦСКА все чемпионаты в приоритете!

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 21 августа 2017, 20:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пиздец насмешил, максимум выход в лигуевропы а там домой послегруппы

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 августа 2017, 19:49

      они что на что то рассчитывают в ЛЧ? ну выиграют может в лучшем случае один матч и все, а ЧР что по боку? а на следующий год ЛЧ не нужна

      -1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Garrincha58 21 августа 2017, 19:57

      ну давай уравняем всех в деньгах не больше там 10-20 лям за трансферное окно должны все потратить. Зенит то тратится млн-ми то за 100 лям халка и витцеля купили и только 1 чемпионство у них было, то сейчас на аргентинцев переключились и в ЛЕ победить по сути слабее их- Утрех не могут. Были бы возможности как у того же Зенита было бы куда проще, а так имеем, что имеем...

      8
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Garrincha58 21 августа 2017, 20:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      конечно учитывая что они только судейское бабло в чр отбивают заработав в лч, им там нечего делать

      -7
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > EcioAuditore 21 августа 2017, 20:41

      утрехт не слабее политпроекта не оскорбляй голланцев, лучше представь что было бы с зиной имея столько бабла утрехт

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Garrincha58 21 августа 2017, 21:09

      бубнов говорит о том, что им кровь из носу нужно пройти янг бойз, чтобы заработать 15 млн евро. а дальше как повезёт.

      4
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > карасевщина 21 августа 2017, 21:20

      Утрех слабее зеньки и мне на голландцев плевать с колокольни, если наш клуб обыграть не может да хоть 150 аргентинцев наберут или их не будет вовсе Утрехт тебе не МЮ или Бавария, где наши клубы не фавориты изначально, а кто такой Утрехт, чего он достиг на международной арене, да ничего такого.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Garrincha58 22 августа 2017, 00:14

      за спам побеспокойся

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > EcioAuditore 22 августа 2017, 00:16

      я думаю что на политпроект не только всем плевать но и срать и ссать на могилы их

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 августа 2017, 19:49

      Уметь надо..

      2
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