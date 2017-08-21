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  • Бубнов считает, что Лига чемпионов для ЦСКА сейчас приоритетнее РФПЛ

Бубнов считает, что Лига чемпионов для ЦСКА сейчас приоритетнее РФПЛ

21 августа 2017, 19:43
20

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что более приоритетным турниром на данный момент для ЦСКА является Лига чемпионов, а не внутренний чемпионат. По его словам, армейцы в основном добывают результат благодаря слаженным действиям своей обороны.

«На сегодняшний день для ЦСКА важнее Лига чемпионов с финансовой точки зрения, чем чемпионат. Проблемы есть в атаке. Практически не забивают. Вернблум уже чуть ли не нападающего играет. В организации игры в атаке у ЦСКА большие проблемы. Это чувствовалось и по квалификационным играм в Лиге чемпионов. Вот ЦСКА и выплывает на хорошей игре в обороне», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (20)
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за ЦСКА с 1980г
1503334160
Уметь надо..
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Garrincha58
1503334198
они что на что то рассчитывают в ЛЧ? ну выиграют может в лучшем случае один матч и все, а ЧР что по боку? а на следующий год ЛЧ не нужна
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abhvfdtcn
1503338143
Пиздец насмешил, максимум выход в лигуевропы а там домой послегруппы
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Obi Wan
1503338341
Для ЦСКА все чемпионаты в приоритете!
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dyema
1503340542
Правильно, сначала бабла за выход в группу заработать, а потом как кривая кобыла вывезет)))
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zagrizlik
1503341308
Спасибо кЭп, а то это не понятно...
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Vaulakvas
1503349945
Нужно набрать как можно больше очков в копилку нашей страны и выглядеть при этом в игре с соперниками не мальчиками для битья.
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Tim-Timmy
1503354886
тут палка на двух концах ЦСКА нужен нормальный нап что б пройти в лч, и пройти в лч что бы заработать деньжат на напа
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FERZZ
1503384795
Лига Чемпионов это конечно важно, но и РФПЛ не стоит отпускать далеко другие клуба, потом догнать тяжело будет!!!
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DIDI 23
1503415432
А Кто его спрашивал?
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