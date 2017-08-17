Вальверде: «Впереди длинный сезон, «Реал» тоже будет проигрывать»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признал, что в ответной встрече за Суперкубок Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» выглядел сильнее его команды.

«К сожалению, мы проиграли этот титул. Признаю, что временами соперник выглядел сильнее, особенно если говорить о начале первого тайма и концовке. Да, у нас были шансы переломить ход игры, но мы ими не воспользовались.

«Реал» активно шел в прессинг, у него получалось наказывать нас за потерю мяча. Нам нужно побыстрее оправиться в физическом плане, поскольку совсем скоро стартует чемпионат Испании.

Суперкубок по факту является окончанием предсезонной подготовки, хотя мы хотели выиграть этот титул. Нужно восстановиться и двигаться дальше.

Я поздравляю «Реал» с победой, но все только начинается. Нас ждет длинный сезон. В футболе непобедимых нет, поэтому «Реал» тоже будет проигрывать», – заявил Вальверде после встречи.

В минувший четверг «Реал» обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:1.