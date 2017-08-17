Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде: «Впереди длинный сезон, «Реал» тоже будет проигрывать»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признал, что в ответной встрече за Суперкубок Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» выглядел сильнее его команды.

    «К сожалению, мы проиграли этот титул. Признаю, что временами соперник выглядел сильнее, особенно если говорить о начале первого тайма и концовке. Да, у нас были шансы переломить ход игры, но мы ими не воспользовались.

    «Реал» активно шел в прессинг, у него получалось наказывать нас за потерю мяча. Нам нужно побыстрее оправиться в физическом плане, поскольку совсем скоро стартует чемпионат Испании.

    Суперкубок по факту является окончанием предсезонной подготовки, хотя мы хотели выиграть этот титул. Нужно восстановиться и двигаться дальше.

    Я поздравляю «Реал» с победой, но все только начинается. Нас ждет длинный сезон. В футболе непобедимых нет, поэтому «Реал» тоже будет проигрывать», – заявил Вальверде после встречи.

    В минувший четверг «Реал» обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании. Первая встреча закончилась со счетом 3:1.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 17 августа 2017, 11:23

      Надо усилить пару позиций Барсе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 17 августа 2017, 09:19

      Это только начало поражение барселоны, я уверен барселона не будет даже в тройке чемпионата Испании

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Real. 17 августа 2017, 10:08

      Чемпионат испании очень слаб, в 3 будут полюбому, но думаю вопрос чемпионства решится за ранее до окончания чемпионата в пользу Реала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 17 августа 2017, 07:45

      Без Неймара Барса уже не та

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11