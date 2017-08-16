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  • Фурсенко: «Поражение от «Утрехта»? Тяжело играть через два дня на третий, еще и в Европе»

Фурсенко: «Поражение от «Утрехта»? Тяжело играть через два дня на третий, еще и в Европе»

16 августа 2017, 22:21
18

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).

Напомним, ответная игра состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.

«Утрехт» – это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично.

Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках. Я надеюсь, что будет полный стадион, и мы выйдем дальше», – сказал Фурсенко.

Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (18)
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Nerlinger
1502911562
Четыре состава накупили... не трынди!!!
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deinego77@yandex.ru
1502911675
Ты ж блять Лигу чемпионов собрался через три четыре года выигрывать ! Ну и зачем тогда аргентинцев брали понты колотить в нашем чемпе!!! Состав на две команды тренер не последний а он об усталости!
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Михайловский Технарь
1502913687
Складывается такое чувство, что наши команды больше 1 матча в неделю не могут играть. Видите ли тяжело. Слышать такое противно. Собрали команду на 3 состава и во всем усталость виновата.
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√монегаск√
1502915930
И это с 3-мя составами в обойме, действительно! Сам себе верит Господин?!!! Кто мешал Сеньору состав ротировать?!
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Aleksandr_1986_Spb_
1502921592
Наверное ещё надо игроков на четвёртый состав набрать, потратить ещё лимонов так 50 и тогда можно будет побеждать середняка чемпионата Голландии даже на выезде..
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alex1951
1502936379
Эти Фурсенки уже достали своими идиотскими высказываниями. Пора бы их отдать на сьедение в ,,Большую разницу,, или Максу Галкину, хоть народ бы посмешили...
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fanchik
1502941206
"Лапшегон" Фурсенко не знал что такой график игр у всех команд .А его надо в "больничку" с желтыми стенами где он будет "лучший Наполеон" со своей лучшей командой в европе
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Фан666
1502943000
Если устали в начале сезона так может и не стоит в Европу то лезть. А к зиме ещё болшье устанут и позора не оберешься будет. Да и Россия это не Европа. Лучше вон с казахами лигу основать
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InterMilLano1908
1502945555
Скажи это ЦСКА, который играет через 2 дня после дерби без нападающих, с защитниками 35 и 38 лет....
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АЛЕКС 58
1502945716
Что? Дядя Мюллер дай ещё денег,мы устали? А ЦСКА не устал с составом в трое меньше? Этот хапуга всех лохами считает!
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