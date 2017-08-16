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    Фурсенко: «Поражение от «Утрехта»? Тяжело играть через два дня на третий, еще и в Европе»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).

    Напомним, ответная игра состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.

    «Утрехт» – это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично.

    Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках. Я надеюсь, что будет полный стадион, и мы выйдем дальше», – сказал Фурсенко.

    Почему «Зенит» проваливается в Лиге Европы

    Источник: ТАСС

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    16.08.2017 22:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 17 августа 2017, 07:55

      Что? Дядя Мюллер дай ещё денег,мы устали? А ЦСКА не устал с составом в трое меньше? Этот хапуга всех лохами считает!

      4
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 17 августа 2017, 07:52

      Скажи это ЦСКА, который играет через 2 дня после дерби без нападающих, с защитниками 35 и 38 лет....

      1
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      Рейтинг: +108

      Kbp. V > InterMilLano1908 17 августа 2017, 08:55

      цска ещё повезло что он не проиграли, так что не очень приводить их в пример.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Kbp. V 17 августа 2017, 20:26

      А кто в пример, например?

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 августа 2017, 07:10

      Если устали в начале сезона так может и не стоит в Европу то лезть. А к зиме ещё болшье устанут и позора не оберешься будет. Да и Россия это не Европа. Лучше вон с казахами лигу основать

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 августа 2017, 07:08

      Ага а ещё вчера Утрехт был помойкой которую Зенит должен раскатать на патриотической волне с аргентинским флагом на спине!

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 августа 2017, 06:40

      "Лапшегон" Фурсенко не знал что такой график игр у всех команд .А его надо в "больничку" с желтыми стенами где он будет "лучший Наполеон" со своей лучшей командой в европе

      5
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 августа 2017, 05:19

      Эти Фурсенки уже достали своими идиотскими высказываниями.
      Пора бы их отдать на сьедение в ,,Большую разницу,, или Максу Галкину,
      хоть народ бы посмешили...

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 17 августа 2017, 01:13

      Наверное ещё надо игроков на четвёртый состав набрать, потратить ещё лимонов так 50 и тогда можно будет побеждать середняка чемпионата Голландии даже на выезде..

      5
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 17 августа 2017, 01:02

      ну да..а Утрехт не играл в выходные..тож самое через два дня на третий..с Зенита домашний разгром тюльпанов, фаны не поймут..

      1
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 16 августа 2017, 23:38

      И это с 3-мя составами в обойме, действительно! Сам себе верит Господин?!!! Кто мешал Сеньору состав ротировать?!

      6
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 23:38

      плаченко

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