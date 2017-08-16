Фурсенко: «Поражение от «Утрехта»? Тяжело играть через два дня на третий, еще и в Европе»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (0:1).

Напомним, ответная игра состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.

«Утрехт» – это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично.

Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках. Я надеюсь, что будет полный стадион, и мы выйдем дальше», – сказал Фурсенко.

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