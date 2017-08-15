Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что город готов к Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, рассказывая о визите в город комиссии УЕФА, заявил о готовности Северной Пальмиры к грядущему Евро-2020, на предмет которого и проводили инспекцию европейские чиновники.

«Впереди новый, очень важный для города проект – Евро-2020. Федеральное правительство и правительство Петербурга к этому проекту готовы.

Сегодня делегация УЕФА, находясь с первым рабочим визитом, ознакомилось с возможностями стадиона, оттестировало системы, пообщалось с коллегами.

Рад хорошему представлению о наших объектах и что вы убедитесь в том, что город готов к большому футболу», – написал чиновник.

Напомним, что на стадионе «Санкт-Петербург» состоится четвертьфинал Евро-2020 и игры группового этапа.