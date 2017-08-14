Штолцерс: «Спартак» Романцева мог победить в Лиге чемпионов»

Экс-нападающий «Спартака» Андрей Штолцерс заявил, что состав красно-белых того времени, когда он выступал за команду, мог выиграть Лигу чемпионов. По словам латвийца, у него были выдающиеся партнеры, обладающий прекрасной техникой.

«Какие партнеры у меня были в «Спартаке»! Тихонов, Титов, Булатов, Робсон – прекрасная техника, быстрые передачи, защитники резво накрывали соперников и доставляли нам мячи, а мне как нападающему нужно было стремительно завершать атаки и не тянуть кота за хвост. Сушить игру, как сейчас принято, и удерживать 1:0 в «Спартаке» было не принято. Тот состав мог выиграть Лигу чемпионов – это я точно говорю: я играл против лучших игроков мира и в сборной, и в АПЛ, и в еврокубках, так что мне было, с чем сравнивать.

Но потом внутри «Спартака» стало что-то гнить, потерялась связь между футболистами, команда стала уже другой. Несколько лет назад ветераны романцевского «Спартака» играли в «Лужниках». Я расстроился: эх, жаль меня не пригласили. Я бы быстро прилетел из Риги, чтобы снова повидаться с Тихоновым, Робчиком, Титовым, еще раз поиграть с ними в одной команде. В 2000 году мы постоянно собирались вместе – ужинали, пели караоке», – сказал Штолцерс.