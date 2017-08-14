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    Штолцерс: «Спартак» Романцева мог победить в Лиге чемпионов»

    Экс-нападающий «Спартака» Андрей Штолцерс заявил, что состав красно-белых того времени, когда он выступал за команду, мог выиграть Лигу чемпионов. По словам латвийца, у него были выдающиеся партнеры, обладающий прекрасной техникой.

    «Какие партнеры у меня были в «Спартаке»! Тихонов, Титов, Булатов, Робсон – прекрасная техника, быстрые передачи, защитники резво накрывали соперников и доставляли нам мячи, а мне как нападающему нужно было стремительно завершать атаки и не тянуть кота за хвост. Сушить игру, как сейчас принято, и удерживать 1:0 в «Спартаке» было не принято. Тот состав мог выиграть Лигу чемпионов – это я точно говорю: я играл против лучших игроков мира и в сборной, и в АПЛ, и в еврокубках, так что мне было, с чем сравнивать.

    Но потом внутри «Спартака» стало что-то гнить, потерялась связь между футболистами, команда стала уже другой. Несколько лет назад ветераны романцевского «Спартака» играли в «Лужниках». Я расстроился: эх, жаль меня не пригласили. Я бы быстро прилетел из Риги, чтобы снова повидаться с Тихоновым, Робчиком, Титовым, еще раз поиграть с ними в одной команде. В 2000 году мы постоянно собирались вместе – ужинали, пели караоке», – сказал Штолцерс.

    Источник: Sports.ru

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    14.08.2017 15:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 15 августа 2017, 23:37

      опять эхо 90-х))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 15 августа 2017, 18:36

      Свежо предание,да вериться с трудом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 14 августа 2017, 18:32

      Сборная РОССИИ могла стать чемпионом мира!

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 14 августа 2017, 16:28

      «Спартак» Романцева мог победить в Лиге чемпионов»

      А ведь это повод прикрепить ещё одну звёздочки на ромбик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      McDuff 14 августа 2017, 16:03

      мог, только почему то не победил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 14 августа 2017, 15:42

      В фифе 2017

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 августа 2017, 15:33

      Более мне нравятся такие ностальгические фразы "мог бы победить". Так почему тогда не победил?! История, как известно, не терпит сослагательного наклонения!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > zatonn 14 августа 2017, 15:40

      Победилка размером не вышла!

      0
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