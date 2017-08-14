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  • Штолцерс: «Спартак» Романцева мог победить в Лиге чемпионов»

Штолцерс: «Спартак» Романцева мог победить в Лиге чемпионов»

14 августа 2017, 15:27
7

Экс-нападающий «Спартака» Андрей Штолцерс заявил, что состав красно-белых того времени, когда он выступал за команду, мог выиграть Лигу чемпионов. По словам латвийца, у него были выдающиеся партнеры, обладающий прекрасной техникой.

«Какие партнеры у меня были в «Спартаке»! Тихонов, Титов, Булатов, Робсон – прекрасная техника, быстрые передачи, защитники резво накрывали соперников и доставляли нам мячи, а мне как нападающему нужно было стремительно завершать атаки и не тянуть кота за хвост. Сушить игру, как сейчас принято, и удерживать 1:0 в «Спартаке» было не принято. Тот состав мог выиграть Лигу чемпионов – это я точно говорю: я играл против лучших игроков мира и в сборной, и в АПЛ, и в еврокубках, так что мне было, с чем сравнивать.

Но потом внутри «Спартака» стало что-то гнить, потерялась связь между футболистами, команда стала уже другой. Несколько лет назад ветераны романцевского «Спартака» играли в «Лужниках». Я расстроился: эх, жаль меня не пригласили. Я бы быстро прилетел из Риги, чтобы снова повидаться с Тихоновым, Робчиком, Титовым, еще раз поиграть с ними в одной команде. В 2000 году мы постоянно собирались вместе – ужинали, пели караоке», – сказал Штолцерс.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Спартак Штолцерс Андрей
Комментарии (7)
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zatonn
1502713998
Более мне нравятся такие ностальгические фразы "мог бы победить". Так почему тогда не победил?! История, как известно, не терпит сослагательного наклонения!
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SPARTAK__MOSCOW
1502714579
В фифе 2017
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McDuff
1502715836
мог, только почему то не победил)
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pktsoev
1502724744
Сборная РОССИИ могла стать чемпионом мира!
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Кулёк соли
1502811386
Свежо предание,да вериться с трудом.
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zenit2012
1502829478
опять эхо 90-х))))
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