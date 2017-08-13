Хеннес не думает, что Неймар стоит 222 миллиона

Президент немецкой «Баварии» Ули Хеннес высказал свою точку зрения по поводу недавнего перехода бразильского форварда Неймара из «Барселоны» во французский «ПСЖ». Напомним, что стоимость южноамериканца составила 222 миллиона евро.

«Не считаю, что конкретно этот футболист стоит таких денег», – заявил функционер, чьи слова приводит Sky.de.

Добавим, что Неймар должен дебютировать за парижан уже 13 августа, когда состоится матч второго тура Лиги 1 против «Генгама». Начало – в 22:00 по Москве.