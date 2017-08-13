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    Хеннес не думает, что Неймар стоит 222 миллиона

    Президент немецкой «Баварии» Ули Хеннес высказал свою точку зрения по поводу недавнего перехода бразильского форварда Неймара из «Барселоны» во французский «ПСЖ». Напомним, что стоимость южноамериканца составила 222 миллиона евро.

    «Не считаю, что конкретно этот футболист стоит таких денег», – заявил функционер, чьи слова приводит Sky.de.

    Добавим, что Неймар должен дебютировать за парижан уже 13 августа, когда состоится матч второго тура Лиги 1 против «Генгама». Начало – в 22:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 19:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 августа 2017, 22:18

      Да, примерно 50/50.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 августа 2017, 21:50

      Да ни один столько не может стоить

      0
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      Рейтинг: -7

      Zhigulin.best 13 августа 2017, 20:49

      Я бы спартак за эти деньги купил и еще на ДиМарию и Рэшфорда осталось. Вот повеселились бы

      -1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 13 августа 2017, 20:25

      Никто не думает, что Неймар столько стоит как игрок... однако это не только игрок, но еще хайп. а хайп - это и реклама, и футболки, и новые болельщики и т.д.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 13 августа 2017, 19:56

      Ты сидел - тебе виднее.

      -1
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 13 августа 2017, 19:45

      Наши депутаты тоже получают почти по 500 тыс рублей и они не стоят этих вложений... но кому то интересно мое мнение?

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 13 августа 2017, 19:17

      Нахрен кому-то думать о тех деньгах, которые были уже выплачены?! Тем более не тобой и отношения к тебе не имеющих.. Я тоже так могу, кстати... эй, народ, да Неймар не стоит 222 млн. Моё мнение есть приоритетным и независимым, а самое главное - меня все знают...

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