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Опрос: интересны ли вам подкасты о футболе?
Опрос: интересны ли вам подкасты о футболе?
10 августа 2017, 17:40
4
«Бомбардир» проводит опрос среди читателей, чтобы узнать, нравятся ли вам подкасты о футболе.
Источник:
Бомбардир.ру
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Комментарии (4)
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vladik12
1502377001
Шо це такое?
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4
Kulimen
1502378629
Это что за дичь?
Ответить
5
Sergh4
1502382252
Хоть бы сказал кто-нибудь что это такое?
Ответить
2
Abbey Road
1502388898
Подка́стинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting[2] — повсеместное вещание, широковещание) — процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач . - это цитата из Википедии
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