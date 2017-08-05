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    Суперкубок Германии. «Бавария» в серии пенальти оказалась сильнее дортмундской «Боруссии»

    Состоялся матч за Суперкубок Германии. В Дортмунде местная «Боруссия» уступила в серии пенальти мюнхенской «Баварии». Голами с игры за хозяев отметились Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    За баварцев забил Роберт Левандовски. В концовке же помог сравнять счет автогол дортмундца Лукаша Пищека.

    Суперкубок Германии

    Боруссия – Бавария – 2:2 (1:1, 4:5 по пен.) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Пулишич, 12; 1:1 – Левандовски, 18; 2:1 – Обамеянг, 70; 2:2 – Пищек, 90 (в свои ворота).

    «Боруссия»: Бюрки, Пищек, Загаду (Пасслак, 77), Папастотопулос, Бартра, Шахин, Кастро, Дауд (Роде, 46), Пулишич, Дембеле, Обамеянг.

    «Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Киммих, Руди, Мартинес (Зюле, 60), Толиссо (Саншеш, 84), Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер (Коман, 67).

    Предупреждения: Папастотопулос, 17; Загаду, 53; Роде, 86; Пасслак, 90+3 – Левандовски, 70; Видаль, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 23:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +187

      teodogat 7 августа 2017, 20:37

      Кто то тут голосил по итогам товарняков: Гавбавария! или типа того... а первый, хоть чуток официальный, выигран...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -70

      Diman Red 6 августа 2017, 06:10

      молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 6 августа 2017, 02:06

      Это Боруське наказание за то, что боссы на мирового топ-тренера скупятся(
      Пора бы уже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 6 августа 2017, 01:06

      Отличный матчик был.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 6 августа 2017, 00:22

      По пенальти не считается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Urry 6 августа 2017, 02:18

      Не важно - помнят победителя, а не проигравшего!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 00:07

      Баварцы отгрызли титул, Роберт забил нужный мяч!...
      "Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям...." (Чарльз Дарвин)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 6 августа 2017, 00:01

      Бавария слаба. если они станут чемпионами в этом году - я немного удивлюсь.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 23:49

      Ставка прошла.

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Gullit 76 5 августа 2017, 23:54

      у меня наполовину но баллы не начислены

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > зенит ничто 5 августа 2017, 23:56

      Тоже зависло - может к утру?

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 5 августа 2017, 23:47

      ну как же так? :(

      1
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