Суперкубок Германии. «Бавария» в серии пенальти оказалась сильнее дортмундской «Боруссии»

Состоялся матч за Суперкубок Германии. В Дортмунде местная «Боруссия» уступила в серии пенальти мюнхенской «Баварии». Голами с игры за хозяев отметились Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг.

За баварцев забил Роберт Левандовски. В концовке же помог сравнять счет автогол дортмундца Лукаша Пищека.

Суперкубок Германии

Боруссия – Бавария – 2:2 (1:1, 4:5 по пен.) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Пулишич, 12; 1:1 – Левандовски, 18; 2:1 – Обамеянг, 70; 2:2 – Пищек, 90 (в свои ворота).

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Загаду (Пасслак, 77), Папастотопулос, Бартра, Шахин, Кастро, Дауд (Роде, 46), Пулишич, Дембеле, Обамеянг.

«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Киммих, Руди, Мартинес (Зюле, 60), Толиссо (Саншеш, 84), Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер (Коман, 67).

Предупреждения: Папастотопулос, 17; Загаду, 53; Роде, 86; Пасслак, 90+3 – Левандовски, 70; Видаль, 74.