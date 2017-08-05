Суперкубок Германии. «Бавария» в серии пенальти оказалась сильнее дортмундской «Боруссии»

Кто то тут голосил по итогам товарняков: Гавбавария! или типа того... а первый, хоть чуток официальный, выигран...
Состоялся матч за Суперкубок Германии. В Дортмунде местная «Боруссия» уступила в серии пенальти мюнхенской «Баварии». Голами с игры за хозяев отметились Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг.
За баварцев забил Роберт Левандовски. В концовке же помог сравнять счет автогол дортмундца Лукаша Пищека.
Суперкубок Германии
Боруссия – Бавария – 2:2 (1:1, 4:5 по пен.) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 – Пулишич, 12; 1:1 – Левандовски, 18; 2:1 – Обамеянг, 70; 2:2 – Пищек, 90 (в свои ворота).
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Загаду (Пасслак, 77), Папастотопулос, Бартра, Шахин, Кастро, Дауд (Роде, 46), Пулишич, Дембеле, Обамеянг.
«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Киммих, Руди, Мартинес (Зюле, 60), Толиссо (Саншеш, 84), Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер (Коман, 67).
Предупреждения: Папастотопулос, 17; Загаду, 53; Роде, 86; Пасслак, 90+3 – Левандовски, 70; Видаль, 74.