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  • Суперкубок Германии. «Бавария» в серии пенальти оказалась сильнее дортмундской «Боруссии»

Суперкубок Германии. «Бавария» в серии пенальти оказалась сильнее дортмундской «Боруссии»

5 августа 2017, 23:36
12

Состоялся матч за Суперкубок Германии. В Дортмунде местная «Боруссия» уступила в серии пенальти мюнхенской «Баварии». Голами с игры за хозяев отметились Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг.

За баварцев забил Роберт Левандовски. В концовке же помог сравнять счет автогол дортмундца Лукаша Пищека.

Суперкубок Германии

Боруссия – Бавария – 2:2 (1:1, 4:5 по пен.) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Пулишич, 12; 1:1 – Левандовски, 18; 2:1 – Обамеянг, 70; 2:2 – Пищек, 90 (в свои ворота).

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Загаду (Пасслак, 77), Папастотопулос, Бартра, Шахин, Кастро, Дауд (Роде, 46), Пулишич, Дембеле, Обамеянг.

«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Киммих, Руди, Мартинес (Зюле, 60), Толиссо (Саншеш, 84), Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер (Коман, 67).

Предупреждения: Папастотопулос, 17; Загаду, 53; Роде, 86; Пасслак, 90+3 – Левандовски, 70; Видаль, 74.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
Комментарии (12)
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k4kuzma
1501966071
ну как же так? :(
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Gullit 76
1501966144
Ставка прошла.
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Rebrova
1501966862
Бавария слаба. если они станут чемпионами в этом году - я немного удивлюсь.
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insider_retro
1501967230
Баварцы отгрызли титул, Роберт забил нужный мяч!... "Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям...." (Чарльз Дарвин)
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Urry
1501968152
По пенальти не считается
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xLINDAx
1501970810
Отличный матчик был.
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Wagarti
1501974416
Это Боруське наказание за то, что боссы на мирового топ-тренера скупятся( Пора бы уже!
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Diman Red
1501989018
молодцы
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teodogat
1502127432
Кто то тут голосил по итогам товарняков: Гавбавария! или типа того... а первый, хоть чуток официальный, выигран...
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