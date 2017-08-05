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    Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» разыграют Суперкубок Германии

    В субботу состоится матч за Суперкубок Германии, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Встреча между командами пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

    Напомним, черно-желтые являются действующим победителем Кубка Германии, тогда как мюнхенцы стали чемпионами в Бундеслиге.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария». Начало в 21:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 20:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 августа 2017, 21:10

      Для Баварии - очередной товарняк , но перед своими зрителями стыдно будет проигрывать !

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 10:32

      Этот суперкубок также не важен как и в России.Бавария намного сильнее.Предсезонка нужна для тренировки и не более того,так что думаю победитель известен.

      1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 5 августа 2017, 10:18

      Должно быть интересно.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 09:17

      Интересное традиционное соперничество последних лет!!...
      Баварию многие помяли в предсезонных турнирах, так что пора пора показать истинную силу чемпиона!!!...
      Хотя Дембеле и Обамеянг, наверняка, имеют своё мнение на тему противостояния!!...))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 5 августа 2017, 09:06

      Рубилово гарантировано, ждём ТБ).

      2
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