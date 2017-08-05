Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» разыграют Суперкубок Германии

В субботу состоится матч за Суперкубок Германии, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Встреча между командами пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Напомним, черно-желтые являются действующим победителем Кубка Германии, тогда как мюнхенцы стали чемпионами в Бундеслиге.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария». Начало в 21:30, не пропустите!