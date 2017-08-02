Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Манчини заявил, что хотел приобрести в «Зенит» Неймара

2 августа 2017, 14:43
43

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о трансферной кампании сине-бело-голубых нынешним летом. Итальянский специалист заявил, что петербургский клуб хотел приобрести в это трансферное окно нападающего «Барселоны» Неймара.

«Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах.

Мы хотели взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ», – отметил Манчини.

Напомним, что трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ПСЖ Барселона Неймар Манчини Роберто
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1501674425
Ага! А 222 млн. евро с населения содрать, подняв цену на газ? Эти халявщики и паразиты, сидящие на народном добре, уже полностью теряют адекватность!
Ответить
Tseha
1501675726
Обкуренные что ли. Хотел
Ответить
diadushka
1501675951
интересно, а сам Неймар знает ли вообще о существовании такого клуба как зенит?
Ответить
Tajik-za Zenit
1501676261
На позитиве это хорошо
Ответить
APchelov
1501676359
Ну если ПСЖ платит такие деньжищи, то Зениту пришлось бы выворачивать оба кармана. А потом слушать со всех сторон про бабушкин газ )
Ответить
nik55
1501677178
хотелка не выросла
Ответить
neveldomha
1501677444
Шутка на 300 миллионов евро.
Ответить
Рулонъ Обоевъ
1501678617
Зинит - кладовая клоунов-пиздаболов всего футбольного мира.
Ответить
Добрый Бобер
1501678837
Хорошее чувство юмора.
Ответить
kotmyshka
1501680913
"Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!.."
Ответить
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
23:43
4
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
Все новости
Все новости
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
23:36
1
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
23:21
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+