Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини заявил, что хотел приобрести в «Зенит» Неймара

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о трансферной кампании сине-бело-голубых нынешним летом. Итальянский специалист заявил, что петербургский клуб хотел приобрести в это трансферное окно нападающего «Барселоны» Неймара.

    «Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах.

    Мы хотели взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ», – отметил Манчини.

    Напомним, что трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 3 августа 2017, 07:11

      Месси возьмите, он аргентинец. Да и игры в Зените не испортит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 2 августа 2017, 21:41

      утка от бомбардир.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 августа 2017, 21:19

      На следующий сезон, в ЛЧ выйдем , можно попробовать, хороший футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 20:35

      Шутка Манчини явно не удалась ! Может это итальянский юмор !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 2 августа 2017, 19:46

      Я хренею!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 2 августа 2017, 19:28

      да зачем он нужен за такие деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 19:10

      Фраер-плэй финансовый не пропустит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > paracetamol 2 августа 2017, 21:19

      Путин скажет, пропустят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 2 августа 2017, 19:06

      Да и с такими покупками,,,,,какие уже есть Зениту как то стрёмно будет не стать чемпионом,,,,,а на ЛЕ даже и не стоит тратиться,,,,состав в данный момент боеспособный,,,а ЛЧ не играют,а если бы и играли Неймара один не помог бы,,,,это надо что бы Газпром только на Зенит и работал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 августа 2017, 17:52

      Но после того как фурсенко упал в обморок передумал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 2 августа 2017, 17:43

      Шутник однако!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11