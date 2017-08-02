Манчини заявил, что хотел приобрести в «Зенит» Неймара

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о трансферной кампании сине-бело-голубых нынешним летом. Итальянский специалист заявил, что петербургский клуб хотел приобрести в это трансферное окно нападающего «Барселоны» Неймара.

«Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах.

Мы хотели взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ», – отметил Манчини.

Напомним, что трансфер Неймара обойдется «ПСЖ» в 222 миллиона евро.