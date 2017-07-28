Касильяс не готов вернуться в Испанию из-за «Реала»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что не вернется в испанский чемпионат в качестве футболиста.

«Моя карьера в Испании закончена. Я не смогу выйти на «Сантьяго Бернабеу» в форме другой испанской команды.

Это возможно, если мы пересечемся в Лиге чемпионов. Для сборной же я доступен. Было бы интересно вернуться. Но сейчас здесь конкуренция очень высока», – заявил вратарь.

Напомним, что Касильяс выступал в составе «Реала» с 1998 года по 2015.