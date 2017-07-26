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  • Хамес отказался от своих слов, что «Бавария» более великий клуб, чем «Реал»

Хамес отказался от своих слов, что «Бавария» более великий клуб, чем «Реал»

26 июля 2017, 18:04
3

Новоиспеченный футболист немецкой «Баварии» Хамес Родригес на странице в социальной сети опроверг свои слова о том, что его новая команда более велика, чем мадридский «Реал», которому он принадлежит. Как уверяет колумбиец, эту громкую реплику ему приписали.

«Это полная ложь, ничего подобного я не говорил. Мое уважение «Реалу» безмерно. Прошу меня не беспокоить больше по этому поводу. Заранее благодарю», – пишет южноамериканец.

Хамес проведет в Германии ближайшие два сезона на правах аренды.

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Родригес Хамес
Комментарии (3)
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алекс88
1501082646
Ляпнул не подумав а теперь открещивается...уж стоял тогда на своем....красивее выглядел бы
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hevbn 28
1501082931
В забавную ситуацию попал парень, даже если он этого не говорил на самом деле, то отрицая это он может прогневить болельщиков Баварии, которым конечно понравились те слова которые ему приписывают , так что на мой взгляд ему надо было просто промолчать по крайней мере некоторое время ( пока все не забыли про это ). Все таки он 2 года собирается провести в Баварии ,а не в Мадриде.
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Gullit 76
1501103072
Околофутбольные хитрости.
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