Хамес отказался от своих слов, что «Бавария» более великий клуб, чем «Реал»

Новоиспеченный футболист немецкой «Баварии» Хамес Родригес на странице в социальной сети опроверг свои слова о том, что его новая команда более велика, чем мадридский «Реал», которому он принадлежит. Как уверяет колумбиец, эту громкую реплику ему приписали.

«Это полная ложь, ничего подобного я не говорил. Мое уважение «Реалу» безмерно. Прошу меня не беспокоить больше по этому поводу. Заранее благодарю», – пишет южноамериканец.

Хамес проведет в Германии ближайшие два сезона на правах аренды.