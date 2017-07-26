Хамес заявил, что «Бавария» более велика, чем «Реал»

Новоиспеченный футболист немецкой «Баварии» Хамес Родригес сравнил «ротхозе» с мадридским «Реалом» – клубом, который на данный момент владеет правами на колумбийского игрока.

«Принимая решение, переходить ли в «Баварию», я скрупулезно изучал ее состав, чтобы понять, насколько велика эта команда. Выяснил, что в ней не меньше звезд, чем в «Реале». Можно даже говорить о том, что мюнхенцы более великий клуб, чем «бланкос».

Помимо всего прочего, здесь прекрасный наставник Карло Анчелотти, поддерживающий прекрасный контакт со мной», – сказал южноамериканец Sport Bild.

Напомним, что Хамес в Германии проведет ближайшие два сезона на правах аренды.