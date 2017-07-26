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Хамес заявил, что «Бавария» более велика, чем «Реал»

26 июля 2017, 12:16
9

Новоиспеченный футболист немецкой «Баварии» Хамес Родригес сравнил «ротхозе» с мадридским «Реалом» – клубом, который на данный момент владеет правами на колумбийского игрока.

«Принимая решение, переходить ли в «Баварию», я скрупулезно изучал ее состав, чтобы понять, насколько велика эта команда. Выяснил, что в ней не меньше звезд, чем в «Реале». Можно даже говорить о том, что мюнхенцы более великий клуб, чем «бланкос».

Помимо всего прочего, здесь прекрасный наставник Карло Анчелотти, поддерживающий прекрасный контакт со мной», – сказал южноамериканец Sport Bild.

Напомним, что Хамес в Германии проведет ближайшие два сезона на правах аренды.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Родригес Хамес
Комментарии (9)
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zatonn
1501061137
Всё правильно сказал!
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k4kuzma
1501061179
еще ж только аренда, а вдруг не подойдет Баварии? возвращаться то в Реал придется :)
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Павел Буре
1501061764
Ни болею ни за реал ни за баварию, но это как-то не красиво так высказываться про команду в которой был месяц назад!.
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InterMilLano1908
1501061813
хоть и не фан Реала, но это бред....Как никак самый титулованый клуб мира.
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vaenruk
1501061814
Подлизал так подлизал
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lim0n7
1501068665
Хамес поплыл...
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bakha23
1501070811
Потом в китайский клуб перейдет и скажет чемпионат китая самый сильный в мире хахахаха.
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dzhanavar
1501070824
Неблагодарный... Впрочем Перес и Зидан знают,от кого надо избавиться...
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