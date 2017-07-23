Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко считает Кокорина лучшим игроком матча «Зенит» – «Рубин»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлением от матча второго тура РФПЛ против «Рубина». Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1, новичок Себастьян Дриусси забил два мяча, последний из которых – в добавленной время.

    «Матч получился шикарным, но очень нервным. Первый домашний матч накладывает обязательства. Ребята все постарались, но Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча.

    Несмотря на град, команды играли в комфортных условиях благодаря крыше. Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» принял. Он удобен как для боления, так и для общения.

    Газон? Иногда ностальгируем по газону на «Петровском». Здесь тоже неплохой, но местами оставляет желать лучшего. Но это дело поправимое», – сказал Фурсенко.

    В матче третьего тура «Зенит» встретится с «Тосно».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2017 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2017, 10:17

      Кокорин в априоре не может быть лучшим игроком-отстой, а не игрок.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > Диктор 23 июля 2017, 12:11

      Что такое "в априоре" ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 23 июля 2017, 10:02

      Вот откуда ноги растут у кокоши.... он родственничек кого то и петербуржкой семейки.... поэтому и такие зарплаты... и такой ажиотаж вокруг этого фуфела

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 июля 2017, 09:02

      Была команда, и виден не плохой режиссер..., кошмар прошлого сезона можно забывать..., надеюсь...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > BarStep 23 июля 2017, 09:22

      будем посмотреть после 6 августа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Garrincha58 23 июля 2017, 09:26

      Соглашусь..., пожалуй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2017, 06:31

      Глупый Себастьян Дриусси забил два мяча. Надо не мячи забивать, а руководству нравиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июля 2017, 06:29

      Герой матча Себастьян Дриусси, а не Кокорин!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > a-rakhmatov 23 июля 2017, 10:46

      Да ты что ,какой Дриусси? Ерохин и Полоз герои матча.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 01:29

      Был на матче. Выделил бы Смольникова, Шатова и Дриусси. Кокорин? - не видел вообще его.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 > Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 01:58

      Значит плохо смотрел, иначе увидел бы голевой пас и шикарный удар в крестовину, да и по самоотдаче хорош

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 09:21

      а я Шатова не видел и еще Нету он как бы есть и как бы его нету его даже рядом бежавший Жемалетдинов в упор не заметил

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11