Фурсенко считает Кокорина лучшим игроком матча «Зенит» – «Рубин»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлением от матча второго тура РФПЛ против «Рубина». Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1, новичок Себастьян Дриусси забил два мяча, последний из которых – в добавленной время.

«Матч получился шикарным, но очень нервным. Первый домашний матч накладывает обязательства. Ребята все постарались, но Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча.

Несмотря на град, команды играли в комфортных условиях благодаря крыше. Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» принял. Он удобен как для боления, так и для общения.

Газон? Иногда ностальгируем по газону на «Петровском». Здесь тоже неплохой, но местами оставляет желать лучшего. Но это дело поправимое», – сказал Фурсенко.

В матче третьего тура «Зенит» встретится с «Тосно».