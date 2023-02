Игроки «Баварии» встретили двойника Видаля в Китае

«Бавария» проводит предсезонный тур в Китае, где 19 июля в рамках Audi Football Summit уступила трофей «Арсеналу».

Давид Алаба опубликовал видео под названием «Посмотрите, кто вернулся». Австриец в компании Рафиньи и Франка Рибери общается с местным жителем, чей ирокез похож на стрижку Артуро Видаля. Полузащитник пропускает межсезонную подготовку.

«Артуро, он здесь», – говорит на записи Рафинья.

Look who joined the squad again @kingarturo23 #da27 pic.twitter.com/kZ1lLDexMq