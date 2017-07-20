Чех отказался от летнего кубка и сказал, что в сезоне «Арсенал» выиграет настоящий

Ну и зря!!! Выглядело некрасиво и глупо! Не нужно было ему тогда ехать на этот кубок! Или отказаться от роли поднимающего трофей, а то молодёжь хотела порадоваться, а он их обрил!)
«Арсенал» завоевал трофей Audi Football Summit, обыграв «Баварию» в серии пенальти со счетом 3:2 (1:1 в основное время). Во время награждения голкипер Петр Чех отказался поднимать кубок.
«В конце сезона мы выиграем настоящий большой трофей», – прокомментировал действие 35-летний голкипер.
Последняя победа команды Арсена Венгера в АПЛ датирована 2004 годом. В мае «канониры» выиграли Кубок Англии.
Wise words from Petr#ArsenalinShanghai pic.twitter.com/tZ6xc3itzO— Arsenal FC (@Arsenal) 20 июля 2017 г.