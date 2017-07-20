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    Чех отказался от летнего кубка и сказал, что в сезоне «Арсенал» выиграет настоящий

    «Арсенал» завоевал трофей Audi Football Summit, обыграв «Баварию» в серии пенальти со счетом 3:2 (1:1 в основное время). Во время награждения голкипер Петр Чех отказался поднимать кубок.

    «В конце сезона мы выиграем настоящий большой трофей», – прокомментировал действие 35-летний голкипер.

    Последняя победа команды Арсена Венгера в АПЛ датирована 2004 годом. В мае «канониры» выиграли Кубок Англии.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    20.07.2017 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 июля 2017, 10:19

      Ну и зря!!! Выглядело некрасиво и глупо! Не нужно было ему тогда ехать на этот кубок! Или отказаться от роли поднимающего трофей, а то молодёжь хотела порадоваться, а он их обрил!)

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