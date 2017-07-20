Чех отказался от летнего кубка и сказал, что в сезоне «Арсенал» выиграет настоящий

«Арсенал» завоевал трофей Audi Football Summit, обыграв «Баварию» в серии пенальти со счетом 3:2 (1:1 в основное время). Во время награждения голкипер Петр Чех отказался поднимать кубок.

«В конце сезона мы выиграем настоящий большой трофей», – прокомментировал действие 35-летний голкипер.

Последняя победа команды Арсена Венгера в АПЛ датирована 2004 годом. В мае «канониры» выиграли Кубок Англии.