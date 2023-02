Тео Эрнандес не смог толком набить мяч во время своей презентации в «Реале»

Вчера на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка «Реала» Тео Эрнандеса. Отметим, что защитник не сумел толком набить мяч, сделав всего шесть ударов, причем нормальными из них были лишь первые три.

19-летний футболист перебрался в стан сливочных из «Атлетико», заключив контракт сроком на шесть лет. Как сообщают СМИ, данный трансфер обойдется «галактикос» в 26 миллионов евро.

Real Madrid's new signing Theo Hernandez's attempt at kick-ups is the funniest thing you'll see tonight.



pic.twitter.com/kGfyD0XGuq