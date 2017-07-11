Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тео Эрнандес не смог толком набить мяч во время своей презентации в «Реале»

    Вчера на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка «Реала» Тео Эрнандеса. Отметим, что защитник не сумел толком набить мяч, сделав всего шесть ударов, причем нормальными из них были лишь первые три.

    19-летний футболист перебрался в стан сливочных из «Атлетико», заключив контракт сроком на шесть лет. Как сообщают СМИ, данный трансфер обойдется «галактикос» в 26 миллионов евро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ 12 июля 2017, 12:29

      Разволновался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 июля 2017, 01:11

      Что бы хорошо играть не обязательно хорошо чеканить !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2017, 18:43

      Самое смешное , что чемпионы по чеканке - далеко не футболисты ! Не смог , ну и что ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > dok66 12 июля 2017, 01:14

      Чемпионы по чеканке не футболисты, а неудавшиеся футболисты.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Нил78 11 июля 2017, 16:32

      А теперь докажи всему миру КАК УМЕЕШЬ ЗАБИВАТЬ! Не волнуйся - УДАЧИ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Нил78 > DeStar 11 июля 2017, 19:58

      Рамос, Марсело, Пепе, Мората - все забивают!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > Нил78 11 июля 2017, 21:35

      Пепе игрок Бешикташа вообще то уже -)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 11 июля 2017, 16:31

      Перегорел)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 11 июля 2017, 15:59

      мда чеканить мячом для 19 летнего ЗАЩИТНИКА это просто офигенно необходимое качество. -))) ну и статья.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11