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    В ближайшее время «Милан» объявит о продлении контракта с Доннаруммой

    «Милан» в ближайшее время продлит контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, после того, как его старший брат Антонио, прошедший медосмотр в клубе, заключит соглашение.

    Изначально 18-летний игрок отказался от продолжения сотрудничества с «россонери», однако потом передумал. При этом возвращение его брата в «Милан» стало одним из обязательных условий новой сделки.

    Сообщается, что в договор будет включен пункт об отступных в размере 70 миллионов евро. Это является своеобразным компромиссом, так красно-черные хотели прописать отступные на сумму 100 миллионов, в то время как агент стража ворот Мино Райола настаивал на 50 миллионах в случае, если «Милан» не сможет попасть в Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    11.07.2017 13:25
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 11 июля 2017, 20:35

      Даёшь ЛЕ! Финал с Зенитом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июля 2017, 14:09

      Додавили. Вот и правильно!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > VIPded 11 июля 2017, 20:34

      +

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