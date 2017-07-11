В ближайшее время «Милан» объявит о продлении контракта с Доннаруммой

«Милан» в ближайшее время продлит контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, после того, как его старший брат Антонио, прошедший медосмотр в клубе, заключит соглашение.

Изначально 18-летний игрок отказался от продолжения сотрудничества с «россонери», однако потом передумал. При этом возвращение его брата в «Милан» стало одним из обязательных условий новой сделки.

Сообщается, что в договор будет включен пункт об отступных в размере 70 миллионов евро. Это является своеобразным компромиссом, так красно-черные хотели прописать отступные на сумму 100 миллионов, в то время как агент стража ворот Мино Райола настаивал на 50 миллионах в случае, если «Милан» не сможет попасть в Лигу чемпионов.