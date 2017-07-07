Месси заплатит 252 тысячи штрафа и избежит тюрьмы

В мае Верховный суд Испании приговорил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы. Согласно сообщениям органа, аргентинец не выплатил налоги в размере 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год. Также выяснилось, что отец футболиста Хорхе Осарио основал офшорную компанию, чтобы не выплачивать налоги.

Сегодня испанский ресурс Sport.es сообщил о том, что Верховный суд принял апелляцию игрока. Таким образом, вместо тюремного заключения четырехкратный обладатель «Золотого мяча» обязан выплатить 252 тысячи евро штрафа. Осарио заплатит 180 тысяч.