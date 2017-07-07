Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси заплатит 252 тысячи штрафа и избежит тюрьмы

    В мае Верховный суд Испании приговорил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы. Согласно сообщениям органа, аргентинец не выплатил налоги в размере 4,1 миллиона евро в период с 2007 по 2009 год. Также выяснилось, что отец футболиста Хорхе Осарио основал офшорную компанию, чтобы не выплачивать налоги.

    Сегодня испанский ресурс Sport.es сообщил о том, что Верховный суд принял апелляцию игрока. Таким образом, вместо тюремного заключения четырехкратный обладатель «Золотого мяча» обязан выплатить 252 тысячи евро штрафа. Осарио заплатит 180 тысяч.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      ali2004 7 июля 2017, 21:55

      Он как бы пятикратный обладатель ЗМ. Как так накосячить то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 июля 2017, 21:49

      это разве штраф для него?! Не смешите! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 7 июля 2017, 21:30

      Ха!
      Да для него это, как штраф ГИБДДшникам за непристёгнутый ремень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 июля 2017, 20:30

      в тюрьму его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 19:53

      за подпись в новом контракте 50 лямов получил и 250 тыс. для него это мелочь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11