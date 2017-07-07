Министр образования Италии попросила не давить на Доннарумму

Министр образования Италии Валерия Федели отреагировала на ситуацию, которая сложилась вокруг голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, что футболист отправился в отпуск на Ибицу вместо сдачи экзаменов.

«Сейчас много говорится о Доннарумме в прессе. Высказываются мнения о бюрократизме в образовательной сфере Италии, кто-то обвиняет футболиста безответственности, хотя он должен быть примером для других.

Я же хочу сказать, что все великие чемпионы умели сочетать ум и спортивные достижения. Известно, что достижения в спорте требуют высокого интеллектуального развития. И это было бы ценным примером для молодых людей, которые готовы подражать кумирам.

Уверена, что Доннарумма сдаст экзамены в следующем году», – цитирует Gazzetta dello Sport Федели.

Напомним, что давление на молодого голкипера оказывается уже несколько недель, как только он объявил о нежелании продлевать контракт с «Миланом».