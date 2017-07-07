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    Министр образования Италии попросила не давить на Доннарумму

    Министр образования Италии Валерия Федели отреагировала на ситуацию, которая сложилась вокруг голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, что футболист отправился в отпуск на Ибицу вместо сдачи экзаменов.

    «Сейчас много говорится о Доннарумме в прессе. Высказываются мнения о бюрократизме в образовательной сфере Италии, кто-то обвиняет футболиста безответственности, хотя он должен быть примером для других.

    Я же хочу сказать, что все великие чемпионы умели сочетать ум и спортивные достижения. Известно, что достижения в спорте требуют высокого интеллектуального развития. И это было бы ценным примером для молодых людей, которые готовы подражать кумирам.

    Уверена, что Доннарумма сдаст экзамены в следующем году», – цитирует Gazzetta dello Sport Федели.

    Напомним, что давление на молодого голкипера оказывается уже несколько недель, как только он объявил о нежелании продлевать контракт с «Миланом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 10:40

      Самое время выступить нянечке детского сада и продавцу магазина хомячков, которые тоже имеют мнение по поводу детства и поведения Доннаруммы....

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