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    В «Ростове» рассчитывают, что со временем Россия придет к отмене лимита на легионеров

    Исполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба изложил видение желто-синих на скорое изменение системы лимита на легионеров. Напомним, что с сезона-2018/19 количество иностранцев будет ограничено не на поле, а в заявке.

    «Мы поддерживаем инициативу изменения лимита на «10+15» в краткосрочной перспективе.

    Надеемся, в течение 5-10 лет при действии такого лимита и реализации «Стратегии-2030» на новый уровень выйдет детско-юношеский футбол и появится более широкий выбор российских игроков.

    А после этого, если говорить о долгосрочной стратегии, то мы вообще сторонники отмены лимита», – сказал Дзюба.

    В сезоне-2017/18 в РФПЛ будет действовать прежняя схема «6+5», согласно которой на футбольном поле не допускается присутствие более чем шести иностранцев.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2017 23:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 04:49

      А по ходу радость вызвана возможностью не заморачиваться обученим молодых.

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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 00:00

      Простите и без обид.... Но Ростову-то с их безденежьем, какая радость от этого?.... Надежда, что легионеры станут доступнее или отечественные от конкуренции подешевеют?... И как сюда завязан "...уровень выйдет детско-юношеский футбола..."?... И сейчас молодёжи хватает - только пихают её в аренды, да в ФНЛ....

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