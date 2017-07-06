В «Ростове» рассчитывают, что со временем Россия придет к отмене лимита на легионеров

Исполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба изложил видение желто-синих на скорое изменение системы лимита на легионеров. Напомним, что с сезона-2018/19 количество иностранцев будет ограничено не на поле, а в заявке.

«Мы поддерживаем инициативу изменения лимита на «10+15» в краткосрочной перспективе.

Надеемся, в течение 5-10 лет при действии такого лимита и реализации «Стратегии-2030» на новый уровень выйдет детско-юношеский футбол и появится более широкий выбор российских игроков.

А после этого, если говорить о долгосрочной стратегии, то мы вообще сторонники отмены лимита», – сказал Дзюба.

В сезоне-2017/18 в РФПЛ будет действовать прежняя схема «6+5», согласно которой на футбольном поле не допускается присутствие более чем шести иностранцев.