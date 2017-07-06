Доннарумма прогулял экзамены в институте, вместо них улетев с девушкой на Ибицу

Вратарем итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой очень недовольны в институте, где он проходит обучение. Как сообщили в учебном заведении, по окончании молодежного чемпионата Европы, где голкипер выступал за сборную Италии, молодой человек должен был явиться на сдачу экзаменов, однако вместо этого он улетел со своей девушкой отдыхать на Ибицу.

«Этот студент выказал неуважение к институту. Он у нас специально попросил сдать экзамены после турнира, однако после него сразу улетел отдыхать на Ибицу со своей спутницей, проигнорировав свое обучение. Однокурсники Доннаруммы почему-то пришли на экзамены, хотя у них тоже полно собственных проблем», – сокрушается профессор института Эльда Фрохо.

На молодежном чемпионате Европы сборная Италии вылетела на стадии полуфиналов.