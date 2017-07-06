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    Доннарумма прогулял экзамены в институте, вместо них улетев с девушкой на Ибицу

    Вратарем итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой очень недовольны в институте, где он проходит обучение. Как сообщили в учебном заведении, по окончании молодежного чемпионата Европы, где голкипер выступал за сборную Италии, молодой человек должен был явиться на сдачу экзаменов, однако вместо этого он улетел со своей девушкой отдыхать на Ибицу.

    «Этот студент выказал неуважение к институту. Он у нас специально попросил сдать экзамены после турнира, однако после него сразу улетел отдыхать на Ибицу со своей спутницей, проигнорировав свое обучение. Однокурсники Доннаруммы почему-то пришли на экзамены, хотя у них тоже полно собственных проблем», – сокрушается профессор института Эльда Фрохо.

    На молодежном чемпионате Европы сборная Италии вылетела на стадии полуфиналов.

    Источник: Football Italia

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    06.07.2017 18:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 6 июля 2017, 19:29

      сдалась ему эта учеба, он уже сладко живет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 6 июля 2017, 19:16

      Да ладно! Явно же не готов был. Уверен он предупредил:)

      0
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      Рейтинг: +786

      xakep01 6 июля 2017, 19:15

      Конечно улетел запивать горе, вместо того чтоб выигрывать трофеи, его заставили остаться в середняке серии А, как тут не уехать от проблем

      -3
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      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > xakep01 6 июля 2017, 20:03

      Эт средняк из него игрока сделал

      1
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      Рейтинг: +786

      xakep01 > de bruyne 7 июля 2017, 15:16

      так можно про многих игроков сказать

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 июля 2017, 18:38

      синдром кокорина,скоро и играть бросит

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