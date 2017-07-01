Дивизион 6х6. Финалы

В матчах дивизиона 6х6 прошли финальные матчи. Команды определили лучших в финалах всех трех лиг и в матчах за 3, 5 и 7 места.

Золотой Плей-офф

Финал

ППО ГК Росатом – РосНОУ 4:3

Главный финал турнира оказался именно таким, каким его ждали, – напряженным, ярким, с обилием голов и железными нервами. Обе команды подготовились к встрече друг с другом и с первых секунд показывали, почему именно они – лучшие во всем турнире. В начале встречи активную игру в нападении демонстрировали игроки Росатома – на пятой минуте они уже праздновали гол. Мещеряков с передачи Вермы пробил в верхний левый угол после прохода вратаря соперника. «Красные» и не думали сдаваться, поэтому активно прессинговали «атомщиков», переводя игру ближе к их штрафной. Но это только помогало Росатому, который показал фееричную игру на контратаках. Второй мяч был забит именно с нее – точным ударом отметился Кутузов, который впоследствии оформил дубль. Кухарев провел мяч с середины поля и отдал удобную передачу Кутузову, пробившему в пустые ворота. В первом тайме Росноу явно не хватало решительности. Отдельно стоит отметить вратаря Росатома, который продемонстрировал всем, почему именно он стал лучшим голкипером турнира. Эти сейвы мы будем помнить еще долго.

Во второй половине встречи ситуация изменилась: Росатом ушел в оборону и передал инициативу РосНОУ, крепко контролирующему ход игры. На 39 минуте они смогли забить первый ответный гол, когда Севостьянов переиграл кипера «атомщиков» и пробил в пустые ворота. Первый забитый мяч придал «красным» мотивации, и они ушли в отрыв: второй забитый гол праздновал Мадьяров после хитрого розыгрыша штрафного, он же после продолжительного прессинга отправил третий гол почета на последних секундах матча.

Росатом взял реванш над соперником за поражение на стадии группового этапа, тогда РосНОУ переиграл «бело-синих» со счетом 4:2.

Матч за 3-е место

ФК Эггер – Гефест 4:5

За бронзу в «Золоте» боролись лидер группы А ФК Эггер и серебряный призер группы С Гефест. По напряжению и по тому, насколько мощно игроки проявляли себя на поле, игра почти не отличалась от финала. Почти сразу мячом завладели футболисты Гефеста, после первого тайма они уже вели со счетом 3:0, не давая Эггеру хоть как-то контролировать игру. Эггер пытался прессинговать, но проседал в защите, не успевая вовремя вернуться к штрафной. От этого – и множество пропущенных мячей. Голы отмечались каждые пять минут: первым отличился Трубников, через шесть минут второй гол отмечал Умяров, еще через пять – Нефедьев.

После перерыва Гефест провел очередную успешную атаку, завершившуюся голом Голубева, и затем расслабился. Эггер же, напротив, показал неистовое стремление к победе. Кажется, такого не видел ни один чемпионат мира: Эггер отыграл 4 пропущенных мяча за 2 минуты! Начало было заложено Коротковым, забившим на 40 и на 41 минутах, затем результат показали Середин и Овчинников. Игра сместилась к центру поля, дело шло к серии пенальти, но за две минуты до конца вновь отметился Трубников после удачного командного розыгрыша штрафного удара.

Матч за 5-е место

РОНЦ – АЛМАЗ 1:1 (3:2)

Этот матч был очень напряженным как для обеих команд, так и для болельщиков. На протяжении всей игры было невозможно выявить сильнейшего, и только серия пенальти расставила все точки над i.

Игра так и могла завершиться безголевой ничьей, но на 42 минуте счет открыл Алмаз после результативного прохода к штрафной Аксенова. Правда, команда праздновала не долго, ведь ответный гол был забит уже через минуту Воротыновым с передачи Гаврюшкина. Серия пенальти – это всегда воля случая, и в этот день фортуна была на стороне РОНЦа.

Матч за 7-е место

АШАН – Акадо Телеком 6:0

Что-то невероятное творил в финальном туре АШАН, не пожалевший своего соперника вообще. Акадо начал первый тайм активными действия в штрафной своего противника, но часто ошибался. АШАН продемонстрировал точные передачи и результативные удары. Также стоит отметить вратаря команды, не раз выручавшего своих игроков. Первым на 16 минуте забил Сюзев, самостоятельно разобравшийся с обороной Акадо. А дальше АШАН понесло: на 21 минуте гол отмечал Сирченко с передачи Кудрявцева. Затем дубль оформил – Донцов, пятый гол вновь праздновал Сюзев, а последний гвоздь в крышку гроба забил Борчиков на самой последней минуте встречи.

Серебряный плей-офф

Финал

ТехноНиколь – RussRolls 4:5

Команды сделали этот финал впечатляющим, за что их хочется отдельно поблагодарить. Много голов, несмотря на качественную вратарскую игру, и много нервов, без чего не может обойтись ни одна игра такого уровня. В первой половине первого тайма «красно-белые» начали активный прессинг, что принесло результаты на 8 минуте в виде гола Соловьева, а через две минуты – его же результативного ассиста, который оформил Попов. Правда, такой расклад дал сопернику достаточную мотивацию для того, чтобы перестать сидеть в обороне и начать атаковать. Уже через 6 минут «желтые» праздновали первый ответный мяч: отличился Лобанов, который по итогам стал героем матча. Он первый в этом туре оформил хетт-трик – два гола в первом тайме и последний в концовке встречи, ставший решающим. Особенно хочется отметить третий забитый в этой встречи мяч – вратарь отдал передачу на Никифорова, который перекинул мяч над кипером соперников. В итоге – тяжелая победа RussRolls и первое место в Серебряном Плей-офф.

Матч за 3-е место

Мосинжпроект – РэйлСофт 2:2 (1:3)

В этой игре произошла ожидаемая ничья: команды так и не смогли в игровое время выявить лучшего, так же, как это было в матче группового этапа. Быстрый гол Мосинжпроекта, оформленный Ефимовым, немного выбил РэйлСофт и колеи, и на протяжении всего первого тайма они так и не смогли слаженно пойти в атаку. Второй гол Мосинжпроекта в начале второй половины встречи и вовсе должен был стать решающим, но не стал. За десять минут до конца матча Рэйлсофт растормошил оборону своего соперника и начал наносить множество ударов по его воротам: результативными из них стали только два – в исполнении Егорова на 43 минуте и Акимова на 48. В серии пенальти РэйлСофт был более успешен и завоевал 3-е место.

Матч за 5-е место

Мегаполис – Энвижн Груп 4:5

Самым частым результатом финального тура стало именно 4:5. В матче за пятое место Мегаполис показал, как надо отыгрывать пропущенные мячи, но в концовке упустили инициативу. Вплоть до конца второго тайма все ожидали серию пенальти, но «игру перевернул» лучший нападающий Энвижн Кашапов, который и открыл счет с передачи Шведкова и сам же его закрыл – только уже на 43 минуте.

Матч за 7-е место

НИТИ им. П.И. Снегирева – FC Paroс 5:1

На результат этой встречи можно было делать ставки: он стал вполне ожидаемым. Paroc пропустили прошлый тур, поэтому сейчас никак не могли наладить точность передач и ударов по воротам. Невероятную игру в этот день показывал нападающий НИТИ Чумаков, открывшим счет аж на 2 минуте. Он же отметился единственным в туре покером и заслуженно стал лучшим бомбардиром турнира. Paroc смог ответить только в концовке игры – на 47 минуте в цель попал Жирнов.

Бронзовый плей-офф

Финал

Аэроэкспресс – ЗАЭС 4:4 (2:1)

Стальные нервы в этом матче продемонстрировал Аэроэкспресс. Команда пропустила быстрый гол со штрафного на 2 минуте и продолжала пропускать весь первый тайм. В составе ЗАЭСа отметились Новиков и Костин, забивший аж три раза. Но это не остановило «воздушных». Во втором тайме они не только смогли отыграть все пропущенные голы (благодаря точности Золотарева, Мясникова, Косынкина и Должикова), но и показали стальной характер на серии пенальти, что и привело их к заслуженной победе в бронзовом финале.

Матч за 3-е место

АльфаСтрахование – InStat 2:3

Победа в первом тайме вообще не гарантирует победы во всем матче – финальный тур доказал это не один раз. То же самое случилось и в матче за третье место бронзовой лиги. АльфаСтрахование успешно пользовалось ошибками Instat-a на второй десятиминутке и ушла на перерыв с приличным отрывом. В их составе отличились Шумилин и Овсеенко. Но перерыв все поменял: на пятой минуте ответный гол оформил Богданов, после чего противник засел в обороне. Проломить ее удалось за несколько минут до конца встречи. Рябочкин сделал невозможное – он оформил дубль разницей в одну минуту!

Матч за 5-е место

Мегафон– Кордиант 1:2

Мегафон открыл счет аж на третьей минуте точным ударом Жукова, но потом частично потерялся на поле и сместился ближе к штрафной. Кордиант проводил частые «вылазки» к воротам «зеленых», два из которых завершились успехом во второй десятиминутке – отличились Маринин и Гечус. Затем инициативу вновь перехватил Мегафон, но соперник выстроил непроходимую стену в своей защите. Проломить ее и испытать силы в серии пенальти Мегафон мог за пять минут до конца после фола противника. Но воспользоваться штрафным ударом в полной мере не смог.

Матч за 7-е место

ФК Социум – Actionpay 7:5

Зрелищную игру продемонстрировал Социум, который отыгрался за все предыдущие поражения. И все было бы хорошо, если бы не ошибки в обороне и путаница в середине поля. Actionpay воспользовался этим аж на 1 минуте, и Вахрушев забил самый быстрый гол в туре. «Синие» не стали долго тянуть с ответом: на пятой минуте отличился Иванов с передачи Понкратова. Команды отмечали голы почти каждые пять минут, и эта феерия на заканчивалась вплоть до 48 минуты встречи.