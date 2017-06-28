В Катаре остались довольны выводами по докладу Гарсии

Оргкомитет чемпионата мира-2022 в Катаре поприветствовали выводы, сделанные в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии о выборах организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«Не смотря на сомнения относительно сроков публикации данной информации, мы приветствуем факт появления доклада Гарсии. Масштабы сотрудничества с нашей стороны с этим расследованием и сделанные в нем выводы представляют собой доказательство честности нашей заявки.

Мы намерены продолжить работать над выполнением тех обещаний, что содержались в нашей заявке. Все наши силы будут отданы на то, чтобы организация исторического для ФИФА первого чемпионата мира на Среднем Востоке прошла успешно», – говорится в заявлении.

Напомним, что данный доклад был опубликован во вторник на официальном сайте ФИФА.