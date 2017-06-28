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  • Германия и Испания сразятся в финале молодежного чемпионата Европы

Германия и Испания сразятся в финале молодежного чемпионата Европы

28 июня 2017, 00:00
6

Во вторник состоялись полуфинальные матчи чемпионата Европы для футболистов не старше 21 года. По их итогам сборная Германии в упорнейшей борьбе одолела англичан, а испанцы, забив все мячи во втором тайме, сломили сопротивление сборной Италии.

Отметим, что финальный матч пройдет 30 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

Чемпионат Европы для футболистов не старше 21 года. 1/2 финала

Англия – Германия – 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 3:4 по пенальти)

Испания – Италия – 3:1 (0:0)

Источник: Бомбардир.ру
Европа
Комментарии (6)
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яйва-яйва
1498597408
Крутой финал!
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Евгеша 85
1498597692
мне кажется в ближайшие годы только эти две сборные и будут спорить между собой.
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VSt
1498598468
Господин Мутко, а где наши? Вы обещали кого-то порвать в ближайшее время. Кто рвать-то будет? Или спецназ имели в виду?
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ГераХэвиЛОКО
1498619856
Сколько помню Англия всегда пенки просирает
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