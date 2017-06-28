Германия и Испания сразятся в финале молодежного чемпионата Европы

Во вторник состоялись полуфинальные матчи чемпионата Европы для футболистов не старше 21 года. По их итогам сборная Германии в упорнейшей борьбе одолела англичан, а испанцы, забив все мячи во втором тайме, сломили сопротивление сборной Италии.

Отметим, что финальный матч пройдет 30 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

Чемпионат Европы для футболистов не старше 21 года. 1/2 финала

Англия – Германия – 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 3:4 по пенальти)

Испания – Италия – 3:1 (0:0)