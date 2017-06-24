Отец Доннаруммы не вмешивается в дела сына

Альфонсо Доннарумма, который является отцом голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, поддержал своего сына, который принял решение не продлевать контракт с клубом.

«Я рассчитываю, что все разговоры в прессе об этом скоро закончатся. Как отец я никогда не обсуждал с ним этого. Мы хотим только лучшего для него. Хотим, чтобы он был счастлив», – сказал он.

Напомним, Джанлуиджи отказался продлевать контракт с «Миланом» под давлением своего агента Мино Райолы. Соглашение с итальянским клубом действует до середины 2018 года.