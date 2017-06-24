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    Отец Доннаруммы не вмешивается в дела сына

    Альфонсо Доннарумма, который является отцом голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, поддержал своего сына, который принял решение не продлевать контракт с клубом.

    «Я рассчитываю, что все разговоры в прессе об этом скоро закончатся. Как отец я никогда не обсуждал с ним этого. Мы хотим только лучшего для него. Хотим, чтобы он был счастлив», – сказал он.

    Напомним, Джанлуиджи отказался продлевать контракт с «Миланом» под давлением своего агента Мино Райолы. Соглашение с итальянским клубом действует до середины 2018 года.

    Источник: Marca

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    24.06.2017 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 24 июня 2017, 21:20

      Райола урод, испортил всю карьеру пацану...... и тот болван....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июня 2017, 10:54

      Похоже звезда - не загорится

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