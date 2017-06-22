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Перес ждет третью победу «Реала» в Лиге чемпионов подряд

22 июня 2017, 07:33
12

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает, что в следующем сезоне команда сможет взять третий титул победителя Лиги чемпионов подряд.

«Если ты играешь в «Реале», то это означает постоянно иметь перед собой серьезные цели. И это значит, что ты должен преодолевать себя каждый день.

Да, «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Это является для нас серьезным стимулом. Футболисты между собой уже обсуждали этот вопрос, и руководство клуба присоединяется к ним в этом решении», – заявил Перес.

Напомним, что в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» одолел в финале «Ювентус».

Источник: Marca
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Перес Флорентино
Комментарии (12)
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amol4anoff
1498108113
Размечтался старик.
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Igor Belousov
1498114358
про спартак правильно
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hellkid
1498114810
почему бы и нет
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slavko33002
1498115154
С Роналду ?
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Masteralex
1498116928
Если Роналду уйдёт, то с 3-м титулом можно будет распрощаться
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Жак-Энтони
1498119677
Щас не выиграет, где нить в 1/4 среал вылетит, и в чемпе 2ое или 3 место займёт, всё зидан на выход
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Psih86
1498120715
Отсосёте!!!
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fanatik2909
1498122031
дай другим выиграть)))
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Den Bull
1498122906
Великий клуб, эти могут,если конечно состав тот же останется.
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nelez
1498980969
Если речь идет о РЕАЛЕ , нету ничего невозможного. Многие о втором титуле тоже говорили невозможно
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