Перес ждет третью победу «Реала» в Лиге чемпионов подряд

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает, что в следующем сезоне команда сможет взять третий титул победителя Лиги чемпионов подряд.

«Если ты играешь в «Реале», то это означает постоянно иметь перед собой серьезные цели. И это значит, что ты должен преодолевать себя каждый день.

Да, «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Это является для нас серьезным стимулом. Футболисты между собой уже обсуждали этот вопрос, и руководство клуба присоединяется к ним в этом решении», – заявил Перес.

Напомним, что в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» одолел в финале «Ювентус».