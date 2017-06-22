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    Перес ждет третью победу «Реала» в Лиге чемпионов подряд

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает, что в следующем сезоне команда сможет взять третий титул победителя Лиги чемпионов подряд.

    «Если ты играешь в «Реале», то это означает постоянно иметь перед собой серьезные цели. И это значит, что ты должен преодолевать себя каждый день.

    Да, «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Это является для нас серьезным стимулом. Футболисты между собой уже обсуждали этот вопрос, и руководство клуба присоединяется к ним в этом решении», – заявил Перес.

    Напомним, что в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» одолел в финале «Ювентус».

    Источник: Marca

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    22.06.2017 07:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +617

      nelez 2 июля 2017, 10:36

      Если речь идет о РЕАЛЕ , нету ничего невозможного.
      Многие о втором титуле тоже говорили невозможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:15

      Великий клуб, эти могут,если конечно состав тот же останется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      fanatik2909 22 июня 2017, 12:00

      дай другим выиграть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 22 июня 2017, 11:38

      Отсосёте!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 22 июня 2017, 11:21

      Щас не выиграет, где нить в 1/4 среал вылетит, и в чемпе 2ое или 3 место займёт, всё зидан на выход

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 июня 2017, 10:35

      Если Роналду уйдёт, то с 3-м титулом можно будет распрощаться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 22 июня 2017, 10:05

      С Роналду ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2017, 10:00

      почему бы и нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 июня 2017, 09:52

      про спартак правильно

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 июня 2017, 09:48

      А Спартака спросили?

      0
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      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Дядя Серёжа 22 июня 2017, 12:16

      А они знают что это?

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