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    «МЮ» не устраивает цена «Интера» за Перишича

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не готово платить запрошенную сумму «Интеру» за трансфер полузащитника Ивана Перишича. Итальянская сторона готова отдать своего футболиста за 50 миллионов евро, а британцы видят потолок цены на уровне 30 миллионов. Стоит отметить, что «Интеру» нужно ликвидировать дефицит в размере 30 миллионов евро до конца июня по условиям финансового фэйр-плей.

    В сезоне-2016/17 Перишич сыграл в 41 игре за «Интер», забив в них 10 голов и отдав столько же результативных передач. Действующий контракт 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Express.co.uk

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    21.06.2017 08:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      rerih 22 июня 2017, 19:57

      Да пускай остаётся, нормальный игрок

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