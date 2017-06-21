«МЮ» не устраивает цена «Интера» за Перишича

Руководство «Манчестер Юнайтед» не готово платить запрошенную сумму «Интеру» за трансфер полузащитника Ивана Перишича. Итальянская сторона готова отдать своего футболиста за 50 миллионов евро, а британцы видят потолок цены на уровне 30 миллионов. Стоит отметить, что «Интеру» нужно ликвидировать дефицит в размере 30 миллионов евро до конца июня по условиям финансового фэйр-плей.

В сезоне-2016/17 Перишич сыграл в 41 игре за «Интер», забив в них 10 голов и отдав столько же результативных передач. Действующий контракт 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до середины 2020 года.