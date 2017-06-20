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    «Милан» возобновит переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

    «Милан» готов возобновить переговоры по новому контракту с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Менее недели назад клубом было официально объявлено, что 18-летний страж ворот отказался продлевать соглашение, однако теперь руководство «россонери» намерено провести еще один раунд.

    Сообщается, что агент игрока Мино Райола в ближайшие дни проведет встречу с генеральным директором «Милана» Марко Фассоне, а его брат Энцо Райола отправился в Польшу, чтобы обсудить ситуацию с игроком и его семьей.

    В прошедшем сезоне Доннарумма провел 41 матч, пропустив 49 голов. В 12-ти встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

    Источник: Football Italia

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    20.06.2017 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июня 2017, 21:56

      Да сливать надо эту крысу...попортит он ещё кровь со своим алчным агентом руководству Милана

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