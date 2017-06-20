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  • Португальский агент: «К сожалению, у Роналду все идет к скамье подсудимых»

Португальский агент: «К сожалению, у Роналду все идет к скамье подсудимых»

20 июня 2017, 08:50
9

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о ситуации с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, который обвиняется испанской прокуратурой в уклонении от уплаты налогов на сумму около 15 миллионов евро. По словам агента, форварду может грозить судебное разбирательство.

– Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?

– Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, – просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?

– Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?

– Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация – надо проводить публичное разбирательство. И «Реал» не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.

– Почему?

– Роналду без «Реала» – это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.

– То есть дальше может быть только один путь – скамья подсудимых.

– К сожалению, все к этому идет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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VSt
1497940265
Кар-каррр. Не каркайте, знатоки (:
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Asbjorn
1497941836
жадность фраера сгубила (с)
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ALeX-161-rus
1497942808
И полетят Москва-Магадан....
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FanatSerj
1497945588
Прям не налоговая, а рэкет какой то, с крышей по хорошему не договорился - жопа. Хорошо хоть без паяльников )))
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nemolod
1497949372
Халявные деньги как приходят-так и уходят!
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тигрик
1497949753
А он прям вел счета и знает платит тот налоги или нет...уж увольте...не верю этому бреду
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Тазит
1497950704
«К сожалению, у Роналду все идет к скамье подсудимых»- сказал агент с нескрываемой радостью...
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Schicko
1497955103
Господи, читаешь про всю эту новость, и создается впечатление, что Криштиану приносили периодически сумму денег налом или направляли безналом с назначением платежа "Криштиану Роналду за .... ". А он, сволочь, заполняя свою налоговую декларацию, злобно смеялся и не вписал их в документ. Ведь очевидно же, что финансами КриРо распоряжается не он, а штат специалистов, и деньги поступают не на его банковский счет, а проходят через херову тучу юридических лиц. Какие деньги за что поступают и сколько каких налогов нужно с них платить в такой ситуации - сложнейший юридический вопрос. Если и будет суд, то разбирательство будет года 3 минимум идти, и ой как неизвестно, чем оно кончится. Тем паче, что в Европе судебная система менее оперативная по сравнению с РФ.
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DeutschlandUberAlles
1497957741
Тупизм какой-то. Пусть выплатит сколько не заплатил, ну немного сверх того в качестве штрафа накинет и нет проблем! Какое-то шоу устраивают из этой истории.
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