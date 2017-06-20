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    Португальский агент: «К сожалению, у Роналду все идет к скамье подсудимых»

    Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о ситуации с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, который обвиняется испанской прокуратурой в уклонении от уплаты налогов на сумму около 15 миллионов евро. По словам агента, форварду может грозить судебное разбирательство.

    – Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?

    – Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, – просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?

    – Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?

    – Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация – надо проводить публичное разбирательство. И «Реал» не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.

    – Почему?

    – Роналду без «Реала» – это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.

    – То есть дальше может быть только один путь – скамья подсудимых.

    – К сожалению, все к этому идет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 08:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 14:22

      Тупизм какой-то. Пусть выплатит сколько не заплатил, ну немного сверх того в качестве штрафа накинет и нет проблем! Какое-то шоу устраивают из этой истории.

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      Рейтинг: +110

      Schicko 20 июня 2017, 13:38

      Господи, читаешь про всю эту новость, и создается впечатление, что Криштиану приносили периодически сумму денег налом или направляли безналом с назначением платежа "Криштиану Роналду за .... ". А он, сволочь, заполняя свою налоговую декларацию, злобно смеялся и не вписал их в документ.

      Ведь очевидно же, что финансами КриРо распоряжается не он, а штат специалистов, и деньги поступают не на его банковский счет, а проходят через херову тучу юридических лиц. Какие деньги за что поступают и сколько каких налогов нужно с них платить в такой ситуации - сложнейший юридический вопрос. Если и будет суд, то разбирательство будет года 3 минимум идти, и ой как неизвестно, чем оно кончится. Тем паче, что в Европе судебная система менее оперативная по сравнению с РФ.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 июня 2017, 12:25

      «К сожалению, у Роналду все идет к скамье подсудимых»- сказал агент с нескрываемой радостью...

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 июня 2017, 12:09

      А он прям вел счета и знает платит тот налоги или нет...уж увольте...не верю этому бреду

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 20 июня 2017, 12:02

      Халявные деньги как приходят-так и уходят!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 июня 2017, 10:59

      Прям не налоговая, а рэкет какой то, с крышей по хорошему не договорился - жопа. Хорошо хоть без паяльников )))

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 20 июня 2017, 10:13

      И полетят Москва-Магадан....

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июня 2017, 09:57

      жадность фраера сгубила (с)

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 20 июня 2017, 09:31

      Кар-каррр.
      Не каркайте, знатоки (:

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