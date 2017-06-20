Португальский агент: «К сожалению, у Роналду все идет к скамье подсудимых»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о ситуации с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, который обвиняется испанской прокуратурой в уклонении от уплаты налогов на сумму около 15 миллионов евро. По словам агента, форварду может грозить судебное разбирательство.

– Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?

– Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, – просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?

– Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?

– Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация – надо проводить публичное разбирательство. И «Реал» не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.

– Почему?

– Роналду без «Реала» – это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.

– То есть дальше может быть только один путь – скамья подсудимых.

– К сожалению, все к этому идет.