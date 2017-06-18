Бердыев: «В «Ростов» пришли профессионалы, которые должны помочь команде»

Бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал последние перестановки в руководстве клуба. Пост президента дончан занял Арташес Арутюнянц, а спортивным директором назначен Алексей Рыскин.

«В «Ростов» пришли профессионалы, которые должны помочь команде. Арташес и Алексей помогали клубу в последние время и их поддержка была очень важна. Очень рад, что теперь они официально в клубе и надеюсь, что у «Ростова» все будет хорошо», – заявил специалист.

Напомним, Бердыев после ухода из «Ростова» возглавил «Рубин».