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    Бердыев: «В «Ростов» пришли профессионалы, которые должны помочь команде»

    Бывший тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал последние перестановки в руководстве клуба. Пост президента дончан занял Арташес Арутюнянц, а спортивным директором назначен Алексей Рыскин.

    «В «Ростов» пришли профессионалы, которые должны помочь команде. Арташес и Алексей помогали клубу в последние время и их поддержка была очень важна. Очень рад, что теперь они официально в клубе и надеюсь, что у «Ростова» все будет хорошо», – заявил специалист.

    Напомним, Бердыев после ухода из «Ростова» возглавил «Рубин».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 июня 2017, 19:23

      Хотелось бы в это верить..
      Но пока верится с трудом..

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 19 июня 2017, 13:48

      Проститутка!!!

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      Рейтинг: +6627

      maior-60 18 июня 2017, 13:02

      Особенно "поможет" Ростову "профессионал" Каучук. Отправит команду в пердив и со скандалом свалит.

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