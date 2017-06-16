«Реал» предложит за Доннарумму 30 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Реале». Напомним, ранее итальянец отказался продлевать контракт с красно-черными, который истекает летом следующего года.
Как сообщает MilanNews.it, мадридский клуб готов заплатить 30 миллионов за 18-летнего вратаря.
Представители «Реала» уже контактировали с агентом футболиста Мино Райолой.
В минувшем розыгрыше Серии А Доннарумма провел 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.
Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола
Источник: Бомбардир.ру