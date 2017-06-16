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    «Реал» предложит за Доннарумму 30 миллионов

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Реале». Напомним, ранее итальянец отказался продлевать контракт с красно-черными, который истекает летом следующего года.

    Как сообщает MilanNews.it, мадридский клуб готов заплатить 30 миллионов за 18-летнего вратаря.

    Представители «Реала» уже контактировали с агентом футболиста Мино Райолой.

    В минувшем розыгрыше Серии А Доннарумма провел 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2017 18:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 июня 2017, 00:34

      Что за звезда , еще ничего не достиг , а Райола ради бабок такое уже раздул ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 июня 2017, 00:06

      Кто мне пояснит чем он знаменит?Брать за такой лавандос,дырявого юношу!Реал лажает что-то.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 19:32

      Мне он не нравится почему-то, со звездинкой ранней паренек

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 июня 2017, 19:12

      Он же дырка а сравнивали с буффонам... навас лутче на много

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > de bruyne 16 июня 2017, 20:00

      Ну купят и в Аренду. Это же Реал покупаю все что впаривает Райола

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