«Реал» предложит за Доннарумму 30 миллионов

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Реале». Напомним, ранее итальянец отказался продлевать контракт с красно-черными, который истекает летом следующего года.

Как сообщает MilanNews.it, мадридский клуб готов заплатить 30 миллионов за 18-летнего вратаря.

Представители «Реала» уже контактировали с агентом футболиста Мино Райолой.

В минувшем розыгрыше Серии А Доннарумма провел 38 матчей, в которых пропустил 36 голов.

Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола