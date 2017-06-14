Последний раунд переговоров Доннаруммы с «Миланом» пройдет в четверг

Продолжаются переговоры агента Мино Райола, представляющего интересы голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, с представителями «Милана», сообщает Sky Sports. Новый раунд состоится в ближайший четверг. Сейчас ситуация складывается таким образом, что обе стороны недовольны текущим положением дел.

«Милан» ожидал ответа на предложение о продлении контракта 18-летнего футболиста во вторник, но не получил его. Через год Джиджи может стать свободным агентом. Во вторник спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли лично связался с Доннаруммой по телефону, чтобы выяснить окончательное решение футболиста. Это крайне не понравилось Райоле, который посчитал, что клуб пытается настроить игрока против него. В ситуацию пришлось вмешаться генеральному директору «Милана» Марко Фассоне. По телефону он успокоил Райолу, предложив тому личную встречу в четверг. Считается, что именно в этот день пройдет последний раунд переговоров между сторонами.