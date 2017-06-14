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    Последний раунд переговоров Доннаруммы с «Миланом» пройдет в четверг

    Продолжаются переговоры агента Мино Райола, представляющего интересы голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, с представителями «Милана», сообщает Sky Sports. Новый раунд состоится в ближайший четверг. Сейчас ситуация складывается таким образом, что обе стороны недовольны текущим положением дел.

    «Милан» ожидал ответа на предложение о продлении контракта 18-летнего футболиста во вторник, но не получил его. Через год Джиджи может стать свободным агентом. Во вторник спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли лично связался с Доннаруммой по телефону, чтобы выяснить окончательное решение футболиста. Это крайне не понравилось Райоле, который посчитал, что клуб пытается настроить игрока против него. В ситуацию пришлось вмешаться генеральному директору «Милана» Марко Фассоне. По телефону он успокоил Райолу, предложив тому личную встречу в четверг. Считается, что именно в этот день пройдет последний раунд переговоров между сторонами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2017 07:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 14 июня 2017, 11:44

      "Последний раунд переговоров" - что это??? Лично для меня всё просто - либо ты мечтаешь играть за свой родной клуб всю карьеру, либо ты мечтаешь о баснословных суммах в контрактах. Безумно жаль, что уходит в небытие поколение легенд, которые всю карьеру отыграли в одной команде, что бы с ней не происходило. Паоло Мальдини, Стивен Джеррард, Франческо Тотти - просто образцы преданности в футболе...

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > ARSteven89 14 июня 2017, 21:32

      Славное было время, но увы такого больше не будет...

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    • ...
      Рейтинг: +64

      VITOLD37 14 июня 2017, 09:24

      Детский сад какой то) как девочка, то придумалось ему что то, то успокаивают

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