Доннарумма: «Все в курсе, что я хочу остаться в «Милане»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил, что намерен продолжить выступления за «россонери». По словам стража ворот, он подыскивает себе жилье в городе.

Действующее соглашение 18-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года, стороны ведут переговоры о его продлении.

«Все в курсе, что мое желание – остаться в «Милане». Я подыскиваю дом в городе для себя и своей семьи.

Я не переживаю, так как все заинтересованные стороны знают решение, которое я принял. Я очень привязан к красно-черным цветам. Мино и Энцо Райола и я – сплоченная команда», – сказал Доннарумма.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 41 встречу (12 – на ноль) и пропустил 49 мячей.