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    Доннарумма: «Все в курсе, что я хочу остаться в «Милане»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил, что намерен продолжить выступления за «россонери». По словам стража ворот, он подыскивает себе жилье в городе.

    Действующее соглашение 18-летнего игрока рассчитано до июня 2018 года, стороны ведут переговоры о его продлении.

    «Все в курсе, что мое желание – остаться в «Милане». Я подыскиваю дом в городе для себя и своей семьи.

    Я не переживаю, так как все заинтересованные стороны знают решение, которое я принял. Я очень привязан к красно-черным цветам. Мино и Энцо Райола и я – сплоченная команда», – сказал Доннарумма.

    В минувшем сезоне Доннарумма провел 41 встречу (12 – на ноль) и пропустил 49 мячей.

    Источник: Football Italia

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    12.06.2017 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 12 июня 2017, 18:12

      Подыскивает жильё? тоесть эти 5 лет что он играл за Милан, он жил на улице?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ПаХан638 12 июня 2017, 18:32

      жил в интернате при клубе, не? Миранчуки в Локо до сих пор там живут и ни чего...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июня 2017, 16:51

      Лучше будь сплочен с Миланом а не с Райолами всякими! Они до добра не доведут, разве что до бабла могут...

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